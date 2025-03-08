Какие цветы подходим для вашего знака зодиака

Даже если вы не верите в астрологию, найти подходящий букет для своего знака зодиака может быть очень увлекательно. Этими правилами также можно руководствоваться, выбирая подарок близкому человеку.

Цветы стихии воды

По традиции, водные знаки зодиака очень эмоциональны. Они тонко чувствуют других людей и окружающий мир, поэтому их повсюду должны сопровождать изящные цветы.

Цветы для Рыб

Между Рыбами и ирисами существует сильная связь, поскольку это водный знак зодиака. Ирисы же часто произрастают в болотистой местности. Однако эта связь прослеживается и на символическом уровне. Рыбы — очень мечтательные люди, и небесного цвета ирисы прекрасно иллюстрируют это качество.

Цветы синих оттенков в любой букет привносят воздушность и легкость. Кроме ирисов, для Рыб очень часто покупают голубые орхидеи и розы.

Цветы для Рака

Гвоздики спокойных оттенков и воздушные гипсофилы, как правило, считаются цветами Раков, поскольку с ними связано чувство умиротворения. Раки выделяются на фоне других знаков своей чувствительностью и способностью к состраданию. Эксперты отмечают, что они часто утешают своих близких в трудные моменты и приносят им спокойствие.

Флористы подчеркивают: любому букету гвоздики и гипсофилы способны добавить изящества. В зависимости от выбранного оттенка вы можете сделать композицию нежной или красочной.

Цветы для Скорпиона

Всем известно, что Скорпионы очень импульсивны и эмоциональны. Они часто находят себе новые занятия и легко увлекают за собой людей. Эти их черты воплощаются в альстромерии — необычайном цветке, который профессиональные цветоводы считают олицетворением пылких чувств.

Интересно, что один из сортов альстромерии называется «Скорпион». Эти цветы поражают своими исключительными формами и оттенками.

Подойдут для Скорпионов и розы в форме сердца, которые олицетворяют бушующую страсть внутри представителей этого знака зодиака.

Цветы стихии земли

Обратите внимание: отличительными чертами земных знаков зодиака считаются постоянство и уверенность. Таким людям, по мнению звезд, следует дарить цветы, которые не теряют своей утонченности даже в монобукетах.

Цветы для Козерога

Исходя из нашей практики, красота калл заключается в их простоте. Они самодостаточны и элегантны. По этой причине они так хорошо подходят Козерогам — спокойным и сдержанным натурам, которые всегда практичны.

Профессиональный секрет: из-за их независимости каллы можно дарить в качестве монобукета. Однако это не значит, что их нельзя комбинировать с другими цветами. Наоборот, они сделают композицию еще более очаровательной.

Самодостаточную личность Козерога помогут подчеркнуть устремляющиеся вверх гладиолусы, антуриум и дельфиниум.

Цветы для Тельца

По правилам астрологии, к Тельцам относят людей, рожденных в промежуток между 21 апреля и 20 мая. Это идеальное время для заказа букета свежих тюльпанов, нарциссов и гиацинтов. Кроме того, Тельцы очень близки к природе и всегда находят красоту в окружающих вещах, а весенние цветы символизируют уважение и восхищение. Вот такое прекрасное сочетание!

На основе нашей работы с клиентами, Тельцов могут обрадовать подарочные наборы с цветами. Вы можете выбрать дополнить букет конфетами или вкусным тортом, чтобы порадовать представителя этого знака зодиака.

Цветы для Девы

Мы считаем, что хризантемы стали цветами Дев не просто так, а благодаря своей символике преданности и благополучия. Несмотря на кажущуюся строгость, Девы беззаветно преданы тем, кто им дорог. Более того, сезон цветения хризантем олицетворяет собой переход от лета к осени — время, когда на свет появляются люди этого знака зодиака.

В профессиональной флористике самые разнообразные хризантемы: одноголовые и кустовые, белые, желтые и даже зеленые. Это многообразие порождает множество сочетаний и цветочных композиций. В букет для Девы прекрасно подойдут и другие представители сложноцветных: астры, ромашки и циннии.

Цветы стихии огня

В нашем сознании, огненные знаки — в большинстве своем творческие люди, которые любят быть в центре внимания. Именно поэтому им необходимы яркие цветы, которые будут заметны даже издалека.

Цветы для Овна

Эксперты отмечают, что эти цветы являются воплощением силы, уверенности и напористости. Поскольку Овны отличаются своим сильным характером и железной волей, тигровая лилия подходит им просто идеально.

Лилии всегда привлекают внимание окружающих своими крупными лепестками. Этот эффектный цветок выделяется даже в самом необычном букете. Своенравный характер Овна помогут передать и красные розы.

Цветы для Льва

Исходя из нашей практики, жизнерадостные желтые подсолнухи прекрасно подходят для того, чтобы подчеркнуть яркую индивидуальность Льва. Помимо этого, этот цветок даже внешне напоминает голову льва с густой гривой своими золотистыми лепестками. Для этого знака зодиака также характерны сильные лидерские качества. Своим высоким ростом подсолнух словно говорит окружающим: “Посмотрите, кто здесь главный!”

Наши флористы уверены: в любую цветочную композицию подсолнух добавляет акцент, гармонично оттеняя остальные цветы. Если ваш любимый Лев не любит подсолнухи, предложите ему оранжевые розы и сухоцветы.

Цветы для Стрельца

Считается, что Стрельцы известны своей любознательностью и активностью. Подобно им, герберы всегда тянутся к солнцу, стараясь согреться его лучами и радуясь красоте окружающего мира. Более того, эти цветы считаются символом дружелюбия и хорошего общения — качеств, характеризующих Стрельцов.

Благодаря разнообразию оттенков наши цветочные дизайнеры используют герберы для любого события. Они впечатляюще смотрятся как в монобукетах, так и в сочетании с другими цветами. Часто герберы дополняют свежей зеленью, чтобы придать композиции глубину и объем.

Цветы стихии воздуха

Если верить астрологам, мечтательным воздушным знакам зодиака просто необходимо окружать себя красотой. Лучшим подарком для них будут самые изысканные цветы, завораживающие взгляд.

Цветы для Весов

По флористической традиции, во всем мире розы считаются символом элегантности и любви. В то же время для Весов характерны такие качества, как обостренное чувство справедливости, стремление к эстетике и глубокое обожание своих близких. Таким образом, эти цветы и знак зодиака прекрасно дополняют друг друга.

Мы согласны, что розы — растения изумительной красоты с чарующим ароматом. Выбирая конкретную цветовую палитру, вы можете воплотить в букете свои искренние чувства. Выберите яркие французские розы или нежные кустовые бутоны.

Цветы для Водолея

Вы знали, что у орхидей есть воздушные корни? Они помогают этим растениям лучше впитывать питательные вещества и влагу. Как знак, относящийся к воздушной стихии, Водолеев бывает трудно разгадать. Противоречивые, яркие, творческие Водолеи иногда словно витают в облаках. Так же, как и загадочные орхидеи. Наши флористы рекомендуют: эти цветы можно подарить как самостоятельно в горшке, так и в составе сборного букета. Такой подарок точно не останется незамеченным!

Не менее загадочной можно считать и маттиолу: ее стойкий аромат усиливается с приходом ночи и может стать для Водолея символом поздних свиданий.

Цветы для Близнецов

Согласно исследованиям, люди, рожденные под знаком Близнецов, отличаются своей гибкостью, сообразительностью и любопытством. Эти качества идеально отражаются в воздушной сирени и пышной гортензии. В качестве подарка эти цветы наполняют получателя легкостью и радостью.

Небесно-голубые гортензии придутся по вкусу не только людям стихии воздуха. Помимо этого оттенка, на нашем сайте вы найдете для себя розовые, сиреневые и белые гортензии. Выбирайте сердцем!