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Какие подарки не стоит дарить женщине на 8 Марта 0

Люблю!
Дата публикации: 08.03.2025
BB.LV
Какие подарки не стоит дарить женщине на 8 Марта

Некоторые презенты могут оказаться неуместными или даже обидными. Как избежать недоразумений и сделать этот день по-настоящему радостным и запоминающимся, рассказала ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

Подарок в виде абонемента в спортзал — это как стрела, которая может либо попасть в цель, либо ударить по самооценке вашей женщины, предупредила собеседница:

Дарите такой подарок только в случае, если она явно выразила такое желание. В противном случае вы рискуете больше обидеть, чем порадовать.

Не стоит ограничиваться и практичными подарками, считает ясновидящая. Дарить посуду и бытовую технику лучше в случае реальной необходимости, а не связывать с праздником.

— А если вы только начали встречаться, подобный подарок может послужить неловким сообщением: «Ты для меня в первую очередь кухарка!», что, вероятно, не вызовет восторга у вашей избранницы, — заметила Ахметжанова.

По ее словам, деньги также символ некоторого безразличия, ведь ваша возлюбленная может подумать, что вы не уделили подарку для нее достаточного внимания.

В конце концов, даже ее любимые духи можно заказать онлайн и доставить прямо к ее двери. Это гораздо более заботливый и внимательный жест, нежели просто передать ей наличные, — заверила эксперт.

Кроме того, дарить портрет на 8 Марта — не самая лучшая идея, предостерегла ясновидящая.

— Хотя, конечно, есть талантливые художники, способные превратить фотографию в настоящее произведение искусства, их не так уж и много. В качестве альтернативы можно порекомендовать подарочный сертификат на профессиональную фотосессию у опытного фотографа. Это гораздо более оригинальный и приятный вариант, — подчеркнула Кажетта. По ее мнению, не стоит увлекаться и плюшевыми игрушками, особенно в качестве основного подарка, а не дополнения к нему.

Конечно, момент вручения может оказаться эффектным и даже заставить девушку восхищенно вздохнуть. Может быть, она даже сделает несколько селфи для соцсетей, чтобы показать, какой ее спутник романтичный. Но дальше? После этого громадному плюшевому медведю остается лишь роль пылесборника, занимающего ценное пространство в доме, — объяснила ясновидящая.

Источник: horoscopes

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