Куплю цветов и подарю букет, той женщине, которую люблю

Женский день – железобетонный повод подарить цветы, который не имеет права обойти ни один мужчина. Не будем углубляться в историю и обсуждать суфражисток Клару Цеткин и Розу Люксембург – они фигуры противоречивые. Поговорим о прекрасном, то есть о цветах.

Откуда пришел язык цветов

Дарить надо со знанием дела, ибо у цветов есть язык, который может рассказать нам многое. Традиция пришла к нам с Востока, где внимание уделялось и оформлению, и цвету, и количеству цветков. В Европу цветочный символизм пришел в семнадцатом веке. Были даже целые словари, описывающие язык цветов и композиций. Здесь трактовки приобрели свой колорит.

Количество

Один цветок – самые искренние чувства к избраннице. Это самое честное и прямое признание на языке цветов. Что подарил, то и чувствуешь. Увиливать некуда.

Три цветка – символизируют желание сообщить избраннице о своем счастье, о желании наслаждаться жизнью вместе. Здесь можно «поиграть» цветом.

Пять бутонов – это красноречивое признание любви с помощью букета. Пять роз представляют собой идеальную, гармоничную, законченную композицию. Этот букет уже может быть из разных видов.

Семь цветов в букете – это идеальный вариант для помолвки. Число семь символизирует семью и счастье, и это именно то, что подразумевается на помолвке. Желание создать семью со своей избранницей лучше всего скрепить подарком букета из семи цветов.

Девять и одиннадцать цветков – могут означать, что получательница для дарителя является просто другом. Такое количество цветов не несет символизма любви. Это яркий жест для друзей.

Тринадцать цветков – встречаются редко. Это число считается несчастливым, «чертовой дюжиной», а потому редко используется во флористике.

Пятнадцать цветков – символизируют уважение и благодарность адресату. Это богатая композиция, представляющая собой достаточно пышный букет.

Есть поверье, что четное количество цветов привлекает несчастье, и оно не принято для составления букета. Это суеверие берет начало еще в Древней Руси, волхвы тогда рассматривали четное число как завершение цикла, нечетное же, напротив, считалось оберегом от темных сил. Интересно, что данное суеверие не распространяется на страны Европы и Америки, там четности и нечетности количества цветов в букете не придают значения.

Цвет и оттенок

Белый – символ чистоты и невинности. Цвет означает правду и истину, красоту и естественность.

Красный – любовь и страсть. Однако в данном случае важен вид цветка: розы и гвоздики символизируют сильную любовь, а мак имеет траурное значение.

Синий (голубой) – верность и преданность, надежда и почтение. Такие цветы отлично подходят для признания в любви и верности. Пример: букет ирисов. (Синих роз не существует – это крашеные белые.)

Фиолетовый – символ доверия и расположения, дружбы и искренности. Пример: букет сирени.

Желтый - символ богатства и процветания, однако иногда также трактуются как вестники разлуки и символ неверности.

Розовый – символизирует нежную любовь без оттенка страсти. Их дарят молодым девушкам и даже маленьким девочкам.

Сорт (вид)

Тут встречаются различные толкования. Например, лилия в Древнем Риме символизировала богатство и процветание, а в Древнем Египте имела траурное значение и использовалась на похоронах. В Германии лилия имела мистическое значение, связывалась с траурными событиями. А во Франции та же лилия представляла собой символ величия и власти.

Розы – самые популярные цветы для подарка:

красные и бордовые – любовь и страсть

розовые – скромность и нежность

насыщенные оттенки – признание и благодарность

светлые оттенки – дружеское расположение

белые – идеальны для свадьбы, как символ невинности, чистоты, любви и нежности.

Хризантемы – признательность и дружеское расположение

красные – любовь

белые – чистота помыслов

желтые – нежность.

Герберы – самые теплые и яркие чувства.

Диантус (садовая гвоздика) – очарование, свобода, женская любовь, увлечение.

Дельфиниум:

розовые оттенки – непостоянство

синие – непритязательность и скромность.