Торт «Праздничный» на 8 марта: для тех, кто постится и любит шоколадные десерты

Предлагаем потрясающе вкусный шоколадный торт с ягодной начинкой. Этот десерт полностью постный, но, несмотря на отсутствие яиц, молока и сливочного масла, он получается просто шикарным. Вы узнаете как приготовить воздушный шоколадный бисквит и глазурь, которая добавляет нотки насыщенного шоколадного вкуса.
Ингредиенты
Бисквитное тесто:
мука – 190 г;
соль – 1/3 ч.л.;
ванилин – щепотка;
сода – 7 г (1 ч.л. без горки);
какао – 30 г;
сахар – 180 г;
вода (комнат.темп.) – 240 мл;
растительное масло – 75 мл;
уксус (6%) – 1 ст.л.
Начинка:
брусника – 150 г;
сахар – 50 г;
крахмал кукурузный – 8 г;
вода – 15 мл.
Шоколадная глазурь:
сахар – 2 ст.л.;
какао – 2 ст.л.;
крахмал кукурузный – 1 ст.л.;
вода – 150 мл;
растительное масло – 1 ст.л.
Способ приготовления
- Начнём приготовление с бисквита. В миску высыпаем 190 г просеянной муки, добавляем 1/3 ч.л. соли, щепотку ванилина, 1 ч.л. соды без горки, 30 г какао (желательно брать алкализованный, чтобы у торта был насыщенный цвет и вкус шоколада), 180 г сахара. Какао просеиваем, т.к. оно имеет свойство комковаться.
- Перемешиваем до однородности, выливаем 240 мл воды комнатной температуры и 75 мл растительного масла без запаха.
- Соединяем жидкие и сухие ингредиенты вместе. Тесто должно получится гдадким, без мучных комочков. В самом конце добавляем 1 ст.л. уксуса (у меня 6%) и ещё раз тщательно перемешиваем тесто. По консистенции тесто получается средней густоты.
- Берём кольцо или форму диаметром 20 см, дно простилаем бумагой для выпечки и переливаем тесто. Ставим бисквит выпекаться в предварительно нагретую до 180°С духовку на 40 минут. Режим – верх-низ, без конвекции.
- Для начинки в кастрюлю высыпаем 150 г любых ягод (у меня брусника), добавляем 50 г сахара и ставим на плиту. Ягоды начинают пускать сок. Доводим их до кипения, уменьшаем огонь и провариваем две минуты.
- В миске смешиваем 15 мл воды комнатной температуры и 8 г кукурузного крахмала. Это помогает избежать образования комочков и обеспечивает равномерное распределение крахмала в смеси, которую нам необходимо загустить.
- Интенсивно помешивая, выливаем разведённый крахмал к ягодам, провариваем одну минуту и снимаем с огня. Начинка получается густая, ярко-насыщенного цвета. Переливаем её в миску, накрываем плёнкой в контакт и даём полностью остыть.
- Для глазури в миске смешиваем 2 ст.л. сахара, 1 ст.л. кукурузного крахмала, 2 ст.л. какао. Вместо крахмала можно взять муку. В кастрюлю выливаем 150 мл воды и 1 ст.л. растительного масла без запаха. Ставим на плиту, размешиваем воду с маслом и высыпаем сразу все сухие ингредиенты.
- В начале перемешиваем венчиком, чтобы в смеси не осталось крахмальных комочков, а затем берём лопатку и, постоянно помешивая, варим глазурь на слабом огне до загустения. Примерно через две минуты глазурь готова. Переливаем её в миску, накрываем плёнкой в контакт и даём полностью остыть.
- Через 40 минут проверяем готовность шоколадного бисквита деревянной зубочисткой. На выходе она должна быть сухой, без остатков теста. Даём бисквиту остыть в форме 10 минут, затем аккуратно отделяем его от стенок формы, снимаем боковую панель и перекладываем бисквит на решётку.
- После полного остывания, снимаем небольшую «шапочку» (остатки бисквита можно съесть или измельчить в крошку и обсыпать бока торта) и разрезаем бисквит на два коржа.
- К этому времени начинка и глазурь остыли. Снимаем с них пищевую плёнку и перемешиваем. Приступаем к сборке торта. На тарелку или подложку кладём корж, с которого срезали «шапочку», выкладываем начинку и равномерно её распределяем. Вместо брусники можно взять любые ягоды.
- Сверху кладём второй корж, перевернув его вверх дном, чтобы торт получился ровным. Глазурью обмазываем сначала бока торта, а затем полностью покрываем и верх. Украшаем по своему вкусу. Убираем торт в холодильник на 1 час, чтобы он пропитался и стабилизировался. А для дополнительного вкуса в начинку можно добавить 1 ст.л. коньяка. Пробуйте приготовить торт сами. Он получается супер шоколадным, нежным, мягким и совсем не скажешь, что десерт без молока, яиц и сливочного масла. Уверена, что вы будете готовить торт часто и радовать родных.
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