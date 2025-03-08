Торт «Праздничный» на 8 марта: для тех, кто постится и любит шоколадные десерты

Предлагаем потрясающе вкусный шоколадный торт с ягодной начинкой. Этот десерт полностью постный, но, несмотря на отсутствие яиц, молока и сливочного масла, он получается просто шикарным. Вы узнаете как приготовить воздушный шоколадный бисквит и глазурь, которая добавляет нотки насыщенного шоколадного вкуса.