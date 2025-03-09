Что такое «благородное молчание» и почему иногда важно не говорить

"Обет молчания" — одна из главных практик Випассаны. Тем не менее, все больше людей в мире используют ее в повседневной жизни, чтобы привести мысли в порядок.

Випассана — в переводе с древнего палейского языка "умение видеть вещи такими, какие они есть". Это нерелигиозная техника медитации, благодаря которой человек может избавиться от "загрязнения" разума, освободиться от страданий, например, эмоциональной реакции на события, явления и людей, и прийти к гармонии с собой.

Специалист рассказала как с пользой для себя использовать главный компонент Випассаны. Практика "noble silence", то есть обет молчания или как его еще называют "благородное молчание".

Эксперт: Rebecca Moore, мастер йоги

Эта практика заключается в воздержании от вербальной и невербальной коммуникации. Ее цель – уменьшение внешних отвлечений и "умственного шума". Практику можно применять где угодно и когда угодно как полезный инструмент для поддержания психического здоровья.

Чем хороша эта практика

Воздержание от любого вида общения, будь то слова, жесты или физический контакт может сначала показаться сложным. Но уже через несколько дней вы ощутите облегчение. Вы можете насладиться своей энергией перед тем, как поделиться ею с другими.

Эту практику можно адаптировать под ежедневный ритм жизни. Не обязательно закрываться от людей на дни или недели. Вы можете попробовать эту практику утром, вечером или на выходных. Например, кушать один раз в день в тишине, чтобы полностью сосредоточиться на приеме пищи и ощущениях, которые вызывает сам процесс. Если у вас большая семья и вы всегда всем нужны, попробуйте уделить себе хотя бы час: принять ванную, почитать книгу или просто посидеть в парке, но в тишине. Не разговаривать по телефону, не читать новости, не слушать музыку или аудиокниги.

В мире, постоянно требующем нашего внимания и коммуникации, выделение времени для тишины позволит сохранить собственную энергию, стать более внимательным к своим высказываниям и углубить связь с собственным "Я".

Польза обета молчания

Обет тишины помогает уменьшить внешние раздражители и "умственную болтовню", создавая пространство для ментальной ясности и покоя. Это улучшит осознание ваших мыслей и эмоций. Вы можете общаться более осмысленно и целенаправленно. Это может оказать положительное влияние на отношения. В общем, эта практика обеспечивает необходимый отдых от часто утомительных требований повседневной жизни.

Подводные камни "благородного молчания"

Может быть трудно привыкнуть к тишине, особенно когда жизнь наполнена постоянным общением. Сначала вы заметите, что мысли становятся более громкими и навязчивыми. Сосредоточение на дыхании может помочь успокоить разум, облегчая процесс адаптации к тишине.

Практика может показаться трудным заданием, если вокруг вас много болтовни. Окружение может не догадываться о вашей практике. Чтобы избежать недоразумений, лучше поделиться с ними тем, чем вы занимаетесь и попросить не трогать вас определенное время. Возможно, кто-то не поймет, а кто-то поддержит вас в этом деле.

Источник: tsn