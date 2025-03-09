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Какие женские знаки Зодиака предпочитают партнеров постарше 0

Люблю!
Дата публикации: 09.03.2025
BB.LV
Какие женские знаки Зодиака предпочитают партнеров постарше

В наше время многие вещи воспринимаются проще, поэтому к разнице в возрасте между любящими людьми мы привыкли и не считаем ее проблемой, тем более что есть те, кому нравится видеть рядом с собой взрослых мужчин.

Эксперт: Людмила Булгакова, астролог

Рак

Раки-женщины нуждаются в перманентной заботе и покровительстве, которые ровесники не всегда могут им обеспечить, именно поэтому они и останавливают свой выбор на мужчинах, которые годятся им в старшие братья, а иногда и в отцы – с ними они чувствуют себя защищенными.

Весы

Весам – и относящиеся к знаку представительницы прекрасного пола в этом смысле не исключение – обладают изрядной долей инфантилизма, из-за которого нуждаются в том, чтобы кто-то решал за них их проблемы, а на партнера, который старше и опытнее, всегда можно их переложить.

Скорпион

Скорпионы не могут общаться с людьми, которые им неинтересны, а уж о том, чтобы жить с таким человеком, и речи быть не может. Поскольку ровесники не обладают нужным количеством знаний, да и мало чего в жизни добились, представительниц знака тянет к тем, кто постарше.

Источник: tsn

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