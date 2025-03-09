Baltijas balss logotype

Необычные картофельные оладьи: с сыром 0

Люблю!
Дата публикации: 09.03.2025
BB.LV
Необычные картофельные оладьи: с сыром

Картофельные оладьи очень похожи на всем любимые картофельные драники. Но в этом рецепте они готовятся не из сырого картофеля, а из картофельного пюре, которое возможно осталось у вас после ужина.

Оладьи подавайте как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу, овощам или со сметаной или любым соусом.

Ингредиенты:

картофель 400 г

яйцо куриное 1 шт.

сыр твердый 100 г

мука пшеничная 2 ст. л.

приправа для картофеля 1 ч. л.

перец черный молотый

соль

растительное масло

Приготовление:

Сыр твердый натрите на среднюю терку. Картофель помойте, очистите и отварите 20 минут с момента закипания. Воду слейте, а картофель разомните в пюре. Посолите, поперчите, добавьте приправу, муку, твердый сыр и вбейте яйцо. Перемешайте до однородной массы.

На сковороде с небольшим количеством разогретого растительного масла, выкладывайте ложкой небольшие порции картофельного теста, придавая форму оладий, и жарьте на среднем огне по 3-4 минуты с двух сторон до золотистого цвета.

Готовые оладьи выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы удалить лишнее масло.

  • Совет: сыр можно использовать любой

Источник: tsn

0
0

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Один дома: как приучить собаку оставаться в одиночестве
Один дома: как приучить собаку оставаться в одиночестве
Неудобные вопросы: как отвечать тем, у кого нет чувства такта
Неудобные вопросы: как отвечать тем, у кого нет чувства такта
Как быстро приготовить топленое масло: секреты от повара
Как быстро приготовить топленое масло: секреты от повара
Депрессия: факты, которые вы можете не знать
Депрессия: факты, которые вы можете не знать
8 проверенных способов, которые помогут выяснить мед натуральный или поддельный
8 проверенных способов, которые помогут выяснить мед натуральный или поддельный
Пора проверить почки! 12 тревожных признаков
Пора проверить почки! 12 тревожных признаков
О чем свидетельствует боль в желудке
О чем свидетельствует боль в желудке
Как справиться с хроническим стрессом и повысить стрессоустойчивость - 5 способов
Как справиться с хроническим стрессом и повысить стрессоустойчивость - 5 способов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало Эксклюзив!
Политика
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало Эксклюзив!
Политика
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео