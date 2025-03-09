Необычные картофельные оладьи: с сыром

Картофельные оладьи очень похожи на всем любимые картофельные драники. Но в этом рецепте они готовятся не из сырого картофеля, а из картофельного пюре, которое возможно осталось у вас после ужина.
Оладьи подавайте как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу, овощам или со сметаной или любым соусом.
Ингредиенты:
картофель 400 г
яйцо куриное 1 шт.
сыр твердый 100 г
мука пшеничная 2 ст. л.
приправа для картофеля 1 ч. л.
перец черный молотый
соль
растительное масло
Приготовление:
Сыр твердый натрите на среднюю терку. Картофель помойте, очистите и отварите 20 минут с момента закипания. Воду слейте, а картофель разомните в пюре. Посолите, поперчите, добавьте приправу, муку, твердый сыр и вбейте яйцо. Перемешайте до однородной массы.
На сковороде с небольшим количеством разогретого растительного масла, выкладывайте ложкой небольшие порции картофельного теста, придавая форму оладий, и жарьте на среднем огне по 3-4 минуты с двух сторон до золотистого цвета.
Готовые оладьи выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы удалить лишнее масло.
- Совет: сыр можно использовать любой
Источник: tsn
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