Необычные картофельные оладьи: с сыром

Картофельные оладьи очень похожи на всем любимые картофельные драники. Но в этом рецепте они готовятся не из сырого картофеля, а из картофельного пюре, которое возможно осталось у вас после ужина.

Оладьи подавайте как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу, овощам или со сметаной или любым соусом.

Ингредиенты:

картофель 400 г

яйцо куриное 1 шт.

сыр твердый 100 г

мука пшеничная 2 ст. л.

приправа для картофеля 1 ч. л.

перец черный молотый

соль

растительное масло

Приготовление:

Сыр твердый натрите на среднюю терку. Картофель помойте, очистите и отварите 20 минут с момента закипания. Воду слейте, а картофель разомните в пюре. Посолите, поперчите, добавьте приправу, муку, твердый сыр и вбейте яйцо. Перемешайте до однородной массы.

На сковороде с небольшим количеством разогретого растительного масла, выкладывайте ложкой небольшие порции картофельного теста, придавая форму оладий, и жарьте на среднем огне по 3-4 минуты с двух сторон до золотистого цвета.

Готовые оладьи выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы удалить лишнее масло.

Совет: сыр можно использовать любой

Источник: tsn