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Шокирующая правда: Врачи назвали причину смерти актера Джина Хэкмена и его жены 0

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Дата публикации: 10.03.2025
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Джин Хэкмен. Фото: Christopher Michael Little, Wikimedia

Джин Хэкмен. Фото: Christopher Michael Little, Wikimedia

В конце прошлого месяца оскароносного актера Джина Хэкмена обнаружили мертвым в своем доме. Там также нашли тело его жены Бетси Аракавы и труп их собаки. Стали известны результаты вскрытия Джина Хэкмена.

Версию об убийстве правоохранители опровергли сразу же. А дочь артиста предположила, что причиной смерти пары могло стать отравление угарным газом. Однако результаты вскрытия, обнародованные медиками, оказались более шокирующими, пишет Daily Mail.

На пресс-конференции медики сообщили, что Аракава была заражена хантавирусом, вызвавшим скопление жидкости в ее легких. Этот вирус передается человеку от крыс и мышей и является довольно редким для США. В основном им заболевают фермеры, туристы и бездомные.

Датой смерти супруги актера названо 11 февраля. Сам же Хэкмен скончался 18 февраля, об этом свидетельствуют данные его кардиостимулятора. Артист неделю провел в доме с мертвой женой, но, вероятно, даже не понял, что она скончалась — он долгое время страдал от болезни Альцгеймера.

«Мистер Хэкман был в очень плохом состоянии. У него была серьезная болезнь сердца, и я думаю, в конечном счете именно это стало причиной его смерти», — резюмировал судмедэксперт.

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