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Эмбер Роуз, бывшая девушка Канье Уэста, рассказала, почему его спутницы носят откровенные наряды 0

Люблю!
Дата публикации: 11.03.2025
Kleo
Эмбер Роуз и Канье Уэст.

Эмбер Роуз и Канье Уэст.

ФОТО: Instagram

Эмбер Роуз рассказала о фетише рэпера. По словам модели, Канье Уэст "раздевает" своих избранниц на публике и получает от этого удовольствие.

В мире шоу-бизнеса стиль – это не просто одежда, а мощный инструмент влияния. Особенно если речь идет о Канье Уэсте, который не раз заставлял своих возлюбленных носить откровенные наряды. Накануне бывшая девушка рэпера, модель Эмбер Роуз, решила откровенно рассказать о его влиянии на женский образ.

Во время подкаста Club Shay Shay 41-летняя звезда вспомнила, как Уэст полностью контролировал ее стиль. Ведущий Шэннон Шарп спросил Эмбер, что она думает о дерзких образах нынешней супруги музыканта, Бьянки Цензори. В ответ модель не сдержалась и заявила, что рэпер стоит за "голыми" нарядами своей жены.

"Это все Канье! Он делал то же самое со мной, с Ким. Это его фетиш", – не сдержалась модель.

Роуз уверена, что для Уэста важно, чтобы его женщина выглядела максимально сексуально и привлекала внимание окружающих. "Ему нравится, когда другие мужчины хотят его девушку. Он хочет, чтобы его друзья мечтали о ней", – поделилась модель. Она призналась, что в молодости старалась соответствовать этим ожиданиям, но внутри чувствовала себя некомфортно.

По словам модели, он сам покупал ей вещи, которые подчеркивали ее сексуальность, и заставлял носить. Когда Канье не было рядом, она с удовольствием переодевалась в спортивную одежду, вспоминает бывшая избранница артиста. По словам Эмбер, однажды она даже плакала из-за наряда, который Уэст заставил ее надеть.

"Я умоляла его: "Пожалуйста, я не хочу этого", а он отвечал: "Ты просто не понимаешь, это мода, я гений", – вспоминает модель.

Но самое сложное началось после разрыва. Эмбер призналась, что ей пришлось долго бороться с образом, который создал для нее Канье. Все вокруг, в том числе и режиссеры, и продюсеры, видели в ней только сексуальность, хотя она совсем не такая, признается модель.

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Бьянка Цензори и Канье Уэст.

Роман Эмбер Роуз и Канье Уэста длился два года и завершился в 2010 году. И хотя прошло уже много времени, модель до сих пор ощущает влияние этих отношений.

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