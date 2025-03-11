То, что вам кажется – то вам не кажется

В отношениях очень важно ориентироваться даже не на формальные признаки благополучия, а на собственные ощущения.

Наш мозг, безусловно, отслеживает все происходящее и даже ведет негласный подсчет, что и в чью пользу делается в отношениях. Есть факты: скажем, количество звонков, сообщений, знаки внимания и проявления ухаживания, забота и поддержка, тепло и участие. Все это есть, и оно влияет на наше ощущение востребованности другим человеком. Но эти проявления могут быть и формальными. Что-то есть, но это что-то воспринимается нами, как безэмоциональное, сделанное, потому что положено, без сердца. Вот они – ощущения.

Мозг, в отличие от сознания, воспринимает всю поступающую информацию. Он как-то ее сортирует, группирует, сохраняет, пропускает через фильтры восприятия и выдает нам в сознательную часть психики. Оттуда мы делаем выводы и умозаключения, принимаем решения и развешиваем ярлыки. Но! Мозг знает все. То, что не попало в сознание, осталось в бессознательной части и прекрасно нами управляет оттуда.

Вы не знаете, почему, но вы что-то можете сделать неожиданно для себя. Или вдруг появятся какие-то сомнения на пустом, казалось бы, месте. Или дискомфорт при общении. Или внезапное, ничем не мотивированное раздражение. Или страх – без видимых причин.

Причины не видны. То есть они не воспринимаются сознанием из-за блоков и фильтров, но они есть. Не тот тон, не та реакция, не те слова, не те действия…

Или, наоборот, те слова, те действия, те реакции… Немножко, чуть-чуть. Вы не заметили. Но вот уже внутри – непонятно откуда взявшееся тепло, трепет, симпатия…

То, что вам кажется на уровне ощущений, вам не кажется. Так и есть.

Верьте себе. Слушайте себя.

Источник: leprechaun.land