Вырваться из Дня сурка: как победить прокрастинацию и наладить свою жизнь

Еще совсем недавно, в новогоднюю ночь, все планировали крутые перемены в своей жизни: заняться спортом, сменить работу, похудеть, сделать шаг навстречу своей любви или начать откладывать деньги на новый дом. Но воз и ныне там. Жизнь многих напоминает «день сурка»: все идет по знакомому сценарию, ничего не меняется, работа—семья—диван. Или просто: работа—диван.

И вот вы уже оправдываете свое бездействие недомоганием, усталостью, авралом на работе, отсутствием денег… А жизнь, о которой вы мечтали, так и проходит мимо.

Рассказываем, как перестать искать отговорки и устраивать счастливые перемены в свою жизнь.

Способы начать новую жизнь

1. Отслеживать свои оправдания

Психологи советуют начать отслеживать оправдания, которые вы произносите. Позитивным переменам в жизни очень мешают такие фразы: «Я не могу, потому что…», «Мне так сложнее», «Я не способен», « Я недостаточно компетентен»…

Дело в том, что мозг работает по такому принципу: он старается найти доказательства всем вашим утверждениям о себе. То есть он будет притягивать к вам ситуации, где вы действительно будете беспомощны и неуспешны.

Поэтому, заметив подобные мысли в своей голове, сразу меняйте их на противоположные — с верой в свой успех.

2. Понять свои страхи

Когда вы поймаете себя на ограничивающей мысли, на отговорке от каких-либо действий, вы должны задуматься: «А в чем причина этих страхов?». Это может быть коренящийся глубоко в детстве страх боли или неодобрения со стороны окружающих, боязнь не справиться с препятствиями. Подумайте: имеют ли эти страхи сейчас под собой реальную основу? Что может случиться, если вы решитесь на действия? Почему вы сомневаетесь в себе? Чего вы страшитесь? Для чего вам принимать это решение?

3. Уверенность и настойчивость

Чтобы вырваться из замкнутого круга «дня сурка», нужно «накачать» себя уверенностью в своих силах, поверить: возможно все, и у вас есть силы на новую жизнь. Вы должны каждый день убеждать себя, что справитесь с любыми переменами. Для этого полезно как можно чаще вспоминать случаи, где вы были победителем, добились большого успеха, и повторно переживать эмоции радости и веры в свои силы.

Обязательным условием для перемен является настойчивость. Вы не должны сдаваться даже при череде неудач. Только упорство может привести к цели. И это знают все чемпионы мира, которые пришли к победам черед череду поражений.

4. Найти мотивацию

Если вы не знаете, зачем вам что-то менять, то не будет и стимула что-то предпринимать. Поэтому подумайте, зачем вам нужны перемены. Представьте картину будущей жизни, прочувствуйте радость от перемен, которые вы произведете сами. Например, вам не хочется делать уборку, но вы можете представить, как все в доме заблестит, каким свежим будет воздух, как будет приятно находиться в чистоте. Или как хорошо будете чувствовать себя на новой интересной работе, где все будут относиться к вам с уважением, начальство — ценить и поощрять, а уровень доходов позволит вам часто отдыхать на лучших курортах мира.

Когда вы будете знать, какое вознаграждение получите после проделанной работы, вам будет намного легче начать действовать.

5. Малые шаги

Чтобы не разочаровываться в своей силе воли, в невозможности сразу достичь цели, начинайте с малых шагов к успеху. И обязательно отмечайте любые свои усилия.

Генеральную уборку начните с разбора кухонного стола, на следующий день разберите шкафчики и так далее. Поиски новой работы начните с составления резюме, понимания, чего вы хотите от дела своей жизни.

Составляйте для себя позитивные убеждения — это тоже важный шаг к добрым переменам.

6. Не откладывать на завтра

Мы часто обещаем себе, что начнем новую жизнь с Нового года, с понедельника, со следующего месяца. Но благими намерениями, как известно, вымощена дорога в ад. Ничего не сдвигается, ничего не меняется. Вы так и будете откладывать встречу с близкими, переход на другую работу, долгожданное путешествие и прочие радости жизни. Перестаньте прятать важное и желанное в долгий ящик, перемены следует реализовывать уже сегодня. Жизнь слишком коротка, чтобы откладывать что-то на завтра.

7. Привыкать к дискомфорту

Тот, кто надеется на счастливый случай и идеальное стечение обстоятельств, может никогда не дождаться ничего подобного. Нужно искать возможности и создавать их самим. Как известно, под лежачий камень вода не течет.

Конечно, на этом пути придется не раз споткнуться, но перемены — это всегда выход из зоны комфорта. К этому нужно быть готовым и не бояться временных трудностей.

8. Делать первый шаг после принятия решения

Как только вы примете решение что-то изменить в своей жизни, необходимо сразу сделать какое-то действие. Именно это закрепит в сознании: вы получите нужный вам результат. Каждое действие будет вести к чему-то новому, что даст вам вырваться из повседневной унылой рутины и перестать быть обычной белкой в колесе. Вы сразу почувствуете воодушевление и сможете продолжить движение с большим энтузиазмом к намеченной вами цели.

9. Отмечать свои успехи

Не забывайте хвалить себя и благодарить даже за самые малые достижения на выбранном пути. А успех закрепляйте какой-то наградой: посиделками в кафе с друзьями, покупкой наряда или походом в сауну или на концерт (кому что больше по душе).

Источник: ks-yanao