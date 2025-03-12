Болдуин намеревался свести счеты с жизнью: жена артиста откровенно заговорила о семейной драме

Напомним, в 2021 году артист принимал участие в съемках картины «Ржавчина». Во время рабочего процесса он направил огнестрельное оружие в сторону оператора Галины Хатчинс и режиссера Джоэла Соуза. Болдуин был уверен, что в бутафорском пистолете и патроны такие же «игрушечные». Но по странной случайности, он был заряжен боевыми. Ранения оператора оказались несовместимы с жизнью, и актеру предъявили обвинения в непреднамеренном убийстве.

Instagram

Судебные тяжбы длились несколько лет. И, наконец, в 2024 году, состоялось финальное заседание, на котором с артиста были сняты все обвинения. Однако за время разбирательств подозреваемого бесконечно терзали душевные муки. Однажды перед очередным судом Хилария написала записки для наследников, будучи уверенной, что с ней и мужем может случиться что-то плохое. Обошлось. Теперь Томас и Болдуин могут вернуться к прежней жизни, хотя дается это пока с большим трудом.

«Это страшное событие, которое случилось с людьми. И самое тяжелое в этом то, что женщина лишилась жизни. Сын потерял мать. Галина уже никогда не вернется домой. Это больно», — признается Хилария, отмечая, что выигранный суд победой не считает. Случившееся еще долго будет преследовать ее супруга, который теперь стал намного больше ценить проведенное с близкими время. Каждую свободную минуту он стремится побыть рядом с семерыми детьми и женой.