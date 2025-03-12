Как погладить одежду, если нет под рукой утюга

Хотя глажка остается классическим способом борьбы с морщинами на ткани, существует множество альтернативных методов, которые могут сэкономить время и усилия.

Издание RealSimple поделилось полезными советами для тех, кто ненавидит глажку или просто оказался в ситуации, когда под рукой нет утюга. Ведь мягкая, ровная и ухоженная одежда – это не только вопрос стиля, но и самочувствие. Благодаря нескольким простым лайфхакам вы сможете избежать морщин на ткани без лишних усилий.

Как предотвратить образование морщин еще до сушки

Лучший способ сохранить одежду в безупречном виде – это предотвратить ее смывание еще во время стирки и сушки. Эксперты советуют соблюдать несколько правил.

Выберите правильный цикл стиральной машины

Подберите подходящий режим стирки в зависимости от типа ткани. Для натуральных волокон, таких как хлопок, подойдет обычный или экспресс-цикл, тогда как синтетика и деликатные вещи нуждаются в деликатном режиме. Он уменьшает механическое воздействие на одежду, а это помогает сохранить ее форму и предотвращает замятие.

Используйте правильный цикл сушки

Правильный режим сушки также играет немаловажную роль в борьбе с помятостями. Важно соблюдать рекомендации на этикетке и выбирать соответствующие параметры. К примеру, хлопчатобумажные вещи выдерживают высокие температуры и интенсивный отжим, тогда как деликатные ткани лучше сушить при низких температурах или даже без нагрева.

Не перегружайте сушилку

Если ваша стиральная машина больше сушильной, существует риск переполнения последней. Это приводит к тому, что вещи не получают достаточно места для свободного движения, из-за чего они мнутся еще больше. Избегайте этого и загружайте сушилку только наполовину.

Избегайте пересушивания одежды

Не используйте фиксированные таймеры сушки, так как это может привести к пересушиванию ткани, а это лишь усугубит проблему смятия. Лучше выбирать программы с датчиком влажности, которые автоматически завершают сушку, когда одежда уже достаточно сухая.

Как разгладить одежду без утюга

Если помятость все же появились, не стоит паниковать – существует несколько способов быстро от них избавиться.

Используйте отпариватель

Отпариватель – отличная альтернатива утюгу, ведь он быстро и эффективно разглаживает ткань. Достаточно просто поднести устройство к одежде и провести паром вдоль помятостей.

Повесьте одежду в ванной во время приема душа

Если у вас нет отпаривателя, воспользуйтесь естественным способом – паром от горячего душа. Повесьте одежду на вешалку в ванной комнате и оставьте там на 10-15 мин. Пара поможет разгладить складки и вещи будут выглядеть более опрятно.

Попробуйте метод "мокрой ткани"

Еще один лайфгак – смочить чистую ткань или полотенце, накрыть им смятый участок и слегка прижать рукой. Затем оставьте вещь высыхать на ровной поверхности или повесьте на вешалку.

Используйте сушилку с кубиками льда или влажным полотенцем

Этот трюк работает особенно хорошо для рубашек и футболок. Положите в сушилку несколько кубиков льда или влажное полотенце и запустите режим при средней температуре на 5-10 мин. Лед будет таять, создавать пар, который поможет избавиться от морщин.

Выпрямите руками перед высыханием

Чтобы минимизировать морщины на высыхающих естественным путем вещах, перед тем, как повесить их на сушилку, расправьте ткань руками, слегка натягивая ее по швам.

Используйте специальный спрей для тканей

На рынке существуют спреи, помогающие быстро разгладить ткань. Они увлажняют волокна, после чего достаточно просто расправить вещь руками или слегка встряхнуть ее.

Используйте правильные режимы стирки и сушки, заботьтесь о тканях еще на этапе ухода за ними, а если морщины все же появились – выбирайте удобный метод их устранения. Так вы сможете выглядеть безупречно, даже не тратя часа на утюжку.

Источник: tsn