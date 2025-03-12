Baltijas balss logotype

Как сделать сухой шампунь более эффективным: полезный лайфхак 0

Люблю!
Дата публикации: 12.03.2025
BB.LV
Как сделать сухой шампунь более эффективным: полезный лайфхак

Сухой шампунь – несомненно, одно из самых удобных и практичных изобретений в области ухода за волосами. Он помогает освежить прическу, избавиться от избыточного жира у корней и придать прядям дополнительный объем без использования воды.

Однако даже такое незаменимое средство можно сделать еще более эффективным, если использовать простой, но гениальный трюк, который недавно приобрел популярность в соцсетях. Он перевернул представление многих об использовании сухого шампуня. Его суть в том, чтобы наносить средство не непосредственно на корни, а сначала на расческу, а затем распределять по волосам. Эту технику особенно рекомендует парикмахер Matt Newman, представивший ее в одном из своих видео в TikTok. Секретный метод быстро завоевал популярность и даже убедил многих скептиков пересмотреть свое отношение к сухому шампуню.

Почему этот метод работает

Распыление сухого шампуня на кожу головы может приводить к неравномерному нанесению продукта. В таких случаях на определенных участках волос образуются "горячие точки", то есть излишки средства, которые делают прическу неестественной и могут создавать белый налет, особенно заметный на темных волосах.

Распыление шампуня на щетку позволяет:

  • Равномерно распределить средство, избежать нежелательных комочков или пятен;

  • Сделать волосы более легкими и естественными на вид, без эффекта "пудрового налета";

  • Придать прическе объем, ведь средство распределяется мягко и не отягощает пряди;

  • Уменьшить количество осаждаемого на коже головы и снизить риск возникновения раздражений.

  • Хотя единственным недостатком может быть немного больший расход средства (часть его остается на щетке), все же это незначительная плата за более свежий и натуральный вид волос.

Что делать

Чтобы получить максимальный эффект от этого метода, следует придерживаться нескольких простых шагов:

Шаг 1: Нанесение средства на щетку

Выберите чистую сухую щетку с натуральной щетиной. Она позволяет равномерно распределять шампунь и не создает лишнего трения. Затем распылите небольшое количество средства непосредственно на щетку. Если вы используете порошковый вариант шампуня, просто нанесите тонким слоем.

Шаг 2: Распределение шампуня по волосам

Проведите щеткой от корней до середины длины волоса, мягко вдавливая шампунь в пряди. Старайтесь равномерно распределять продукт во избежание перенасыщения одной зоны.

Шаг 3: Завершение процесса

Дайте средству несколько минут для поглощения излишков жира. Если необходимо, повторите нанесение. Затем сделает необходимую укладку волос.

Этот простой, но эффективный метод сделает ваш сухой шампунь еще более полезным, поможет сохранить свежесть прически надолго и сделает уход за волосами еще легче. Так что не бойтесь экспериментировать – возможно, именно этот трюк станет вашим любимым бьюти-секретом.

Источник: tsn

0
0

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Один дома: как приучить собаку оставаться в одиночестве
Один дома: как приучить собаку оставаться в одиночестве
Неудобные вопросы: как отвечать тем, у кого нет чувства такта
Неудобные вопросы: как отвечать тем, у кого нет чувства такта
Как быстро приготовить топленое масло: секреты от повара
Как быстро приготовить топленое масло: секреты от повара
Депрессия: факты, которые вы можете не знать
Депрессия: факты, которые вы можете не знать
8 проверенных способов, которые помогут выяснить мед натуральный или поддельный
8 проверенных способов, которые помогут выяснить мед натуральный или поддельный
Пора проверить почки! 12 тревожных признаков
Пора проверить почки! 12 тревожных признаков
О чем свидетельствует боль в желудке
О чем свидетельствует боль в желудке
Как справиться с хроническим стрессом и повысить стрессоустойчивость - 5 способов
Как справиться с хроническим стрессом и повысить стрессоустойчивость - 5 способов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало Эксклюзив!
Политика
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало Эксклюзив!
Политика
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео