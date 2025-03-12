Психосоматика болезней: как эмоции влияют на здоровье

В последние десятилетия большое внимание как в научных кругах, так и среди широкой аудитории уделяется психосоматике.
Эксперт: Татьяна Антонцева, практикующий психолог-регрессолог, Системно-Родовой терапевт, сертифицированный EMDR-терапевт, тренер РШРИ, супервизор ИПТ.
Психосоматика изучает взаимосвязь между психологическими состояниями и физическим здоровьем, подчеркивая, как эмоции и стресс могут влиять на наше тело.
Одним из самых значительных достижений в этой области стала концепция «чикагской семерки», ставшая основой для понимания психосоматических заболеваний.
Этот список включает заболевания, связь которых с психологическими факторами была научно обоснована, открывая новые возможности для диагностики и терапии.
Понимание «чикагской семерки» помогает специалистам лучше адаптировать свои методы лечения и дает пациентам возможность осознать, как их внутренний мир влияет на физическое здоровье.
Какие болезни относят к психосоматике?
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Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки – связана с длительным внутренним напряжением, страхом, невозможностью выражать агрессию.
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Бронхиальная астма – отражает подавленные эмоции, страх разочаровать окружающих, детские травмы, связанные с нехваткой любви.
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Артериальная гипертензия – возникает на фоне постоянного стресса, подавленного гнева, необходимости «держать всё под контролем».
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Нейродермит (психосоматическая экзема, атопический дерматит) – отражает конфликты с внешним миром, ощущение нехватки защиты и любви.
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Язвенный колит и болезнь Крона – связаны с невозможностью «переварить» жизненные ситуации, внутренним протестом и страхом перемен.
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Ревматоидный артрит – возникает у людей с высоким чувством долга, склонных к самопожертвованию, но при этом испытывающих внутреннее напряжение и злость.
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Гипертиреоз (повышенная функция щитовидной железы) – отражает постоянное стремление к активности, страх остановки, невозможность расслабиться.
Важность психосоматики
Эти заболевания невозможно вылечить только медикаментами – важно работать с их психологическими причинами. Подавленные эмоции находят выход через тело, превращаясь в хронические болезни.
Как проработать психосоматические причины?
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Осознавать и выражать подавленные эмоции.
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Разрешать внутренние конфликты и старые обиды.
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Работать с глубинными установками и родовыми сценариями.
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Использовать телесные и энергетические практики для восстановления баланса.
Понимание взаимосвязи эмоций и тела – ключ к здоровью. Если слушать сигналы организма и работать не только с симптомами, но и с их психологическими причинами, можно значительно улучшить качество жизни.
Тело – это зеркало нашей души. Начните с внутренней работы – и физическое здоровье откликнется!
Источник: fokus-vnimaniya
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