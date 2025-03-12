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Психосоматика болезней: как эмоции влияют на здоровье 0

Люблю!
Дата публикации: 12.03.2025
BB.LV
Психосоматика болезней: как эмоции влияют на здоровье

В последние десятилетия большое внимание как в научных кругах, так и среди широкой аудитории уделяется психосоматике.

Эксперт: Татьяна Антонцева, практикующий психолог-регрессолог, Системно-Родовой терапевт, сертифицированный EMDR-терапевт, тренер РШРИ, супервизор ИПТ.

Психосоматика изучает взаимосвязь между психологическими состояниями и физическим здоровьем, подчеркивая, как эмоции и стресс могут влиять на наше тело.

Одним из самых значительных достижений в этой области стала концепция «чикагской семерки», ставшая основой для понимания психосоматических заболеваний.

Этот список включает заболевания, связь которых с психологическими факторами была научно обоснована, открывая новые возможности для диагностики и терапии.

Понимание «чикагской семерки» помогает специалистам лучше адаптировать свои методы лечения и дает пациентам возможность осознать, как их внутренний мир влияет на физическое здоровье.

Какие болезни относят к психосоматике?

  • Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки – связана с длительным внутренним напряжением, страхом, невозможностью выражать агрессию.

  • Бронхиальная астма – отражает подавленные эмоции, страх разочаровать окружающих, детские травмы, связанные с нехваткой любви.

  • Артериальная гипертензия – возникает на фоне постоянного стресса, подавленного гнева, необходимости «держать всё под контролем».

  • Нейродермит (психосоматическая экзема, атопический дерматит) – отражает конфликты с внешним миром, ощущение нехватки защиты и любви.

  • Язвенный колит и болезнь Крона – связаны с невозможностью «переварить» жизненные ситуации, внутренним протестом и страхом перемен.

  • Ревматоидный артрит – возникает у людей с высоким чувством долга, склонных к самопожертвованию, но при этом испытывающих внутреннее напряжение и злость.

  • Гипертиреоз (повышенная функция щитовидной железы) – отражает постоянное стремление к активности, страх остановки, невозможность расслабиться.

Важность психосоматики

Эти заболевания невозможно вылечить только медикаментами – важно работать с их психологическими причинами. Подавленные эмоции находят выход через тело, превращаясь в хронические болезни.

Как проработать психосоматические причины?

  • Осознавать и выражать подавленные эмоции.

  • Разрешать внутренние конфликты и старые обиды.

  • Работать с глубинными установками и родовыми сценариями.

  • Использовать телесные и энергетические практики для восстановления баланса.

Понимание взаимосвязи эмоций и тела – ключ к здоровью. Если слушать сигналы организма и работать не только с симптомами, но и с их психологическими причинами, можно значительно улучшить качество жизни.

Тело – это зеркало нашей души. Начните с внутренней работы – и физическое здоровье откликнется!

Источник: fokus-vnimaniya

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