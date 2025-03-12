Жюльен в тарталетках: рецепт для праздников и будней

Жюльен в тарталетках — это изысканная и аппетитная закуска, которая прекрасно подходит для праздничного стола и угощений на фуршетах.
Сочетание нежного кремового соуса, грибов и куриного филе, запечённого в хрустящих тарталетках, порадует даже самых взыскательных гурманов. Это блюдо не только красиво выглядит, но и невероятно вкусное, позволяя вам насладиться всеми оттенками вкуса в одном укусе.
Не бойтесь экспериментировать с начинкой: вы можете добавлять различные виды грибов, овощи или даже морепродукты. С лёгкостью создайте свой идеальный вкус!
Ингредиенты:
Куриное филе - 400 гр.
Шампиньоны - 400 гр.
Твердый сыр - 300 гр
Сливки — 500 мл
Пшеничная мука - 2 стол.ложки
2 луковицы
Соль и перец молотый по вкусу
Приготовление:
Подготовьте ваши ингредиенты: куриное филе, грибы и лук мелко нарежьте и смешайте в однородную массу. Поперчите и посолите ее согласно вашим предпочтениям.
Обжаривайте массу на сковороде до того момента, пока не уйдет вся жидкость. Стоит почаще помешивать, чтобы начинка готовилась равномерно.
Добавьте сливки и понемногу сыпьте муку и перемешивайте — начинка должна загустеть. Разложите ее по тарталеткам.
Натрите сыр на терке или измельчите его любым другим удобным для вас способом и посыпьте им тарталетки.
Ставьте будущий жюльен в духовку на 10-15 минут и запекайте его до образования корочки при температуре 180 градусов.
Осталось дать вашему шедевру хоть немного остыть, и можно подавать на стол: лакомиться будет вся ваша семья и обязательно попросит добавки!
Источник: fokus-vnimaniya
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