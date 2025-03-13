Инара Акопян: «В бизнесе иногда нужно ломать стереотипы!»

Инара Акопян вместе с мужем уехала из Латвии 13 лет назад - в Норвегию, в город Ставангер. В чужой стране, поначалу без знания языка и особенностей местного менталитета, она прошла путь от обычной медсестры до владелицы собственной косметологической клиники Sillage. Недавно ее бизнесу исполнилось 100 дней.

«Всегда хотела работать на себя, а не «дядю»!

Как вам удалось набраться смелости и стать бизнесвумен в чужой стране?

Не знаю даже, откуда взялась смелость. Мне часто до сих пор страшно, потому случаются трудности, препятствия, ужесточаются законы в стране. Но наверное, желание заниматься любимым делом и работать на себя, а не на «дядю», перевешивает все сложности. Я трудилась на высокооплачиваемой государственной работе в норвежской больнице, но выбрала свой бизнес, свой путь, безо всяких гарантий на успех. Но сейчас у меня все хорошо.

Бизнес в области косметологии — это потребность рынка в Норвегии или ваше женское желание?

В первую очередь, это мое желание – мне всегда нравилось помогать женщинам быть ухоженными. С другой стороны, да, это потребность рынка Норвегии. Понимаете, в этой стране все происходит по стандартам, по шаблонам - косметологические процедуры делаются по одному протоколу. Я же иностранка, выросла «в другой песочнице» и у меня принципиально иной подход – индивидуальный. Поэтому у меня много клиенток и из бывшего постсоветского пространства, и из других стран. Но и местных, конечно, тоже хватает. Им нравится и мой сервис, и мой подход. Я ломаю стереотипы в бизнесе, и это оправдывает себя!

С какими вызовами вы столкнулись при создании бизнеса?

Во-первых, в Норвегии сумасшедшая бюрократия. Во-вторых, это языковой барьер, хотя я довольно быстро освоила норвежский. В-третьих, совершенно другая ментальность. Если я что-то обещаю, то я делаю, а норвежцы могут пообещать и… пальцем не пошевелить.

«Ведение бизнеса в чужой стране приносит много вызовов»

Чем отличается ведение бизнеса в Норвегии от ведения бизнеса в Латвии?

В этой стране не принято выделяться, негативно отзываться о ком-то. Даже если кто-то сделал свою работу плохо, ему никто напрямую об этом не скажет – напротив, будет улыбаться и хвалить. Наши люди более честные и прямые.

Еще в Норвегии очень развито «стадное чувство»: норвежки не особо приучены ухаживать за собой, но если кто-то из ближайшего окружения начинает, к примеру, делать маникюр, то тогда остальные «подтягиваются». У наших же женщин уход за собой – «в крови».

Как вы считаете, быть женщиной в бизнесе — это преимущество или препятствие?

В Норвегии женщине управлять бизнесом сложнее. Например, когда я искала себе помещение, нашла место, где арендатор - мужчина. И он привык, что вот какие-то там девочки пилят ноготочки, клеят реснички, им нужно для аренды «каморочки». А я сказала: «Беру у вас половину этажа под свою клинику». Он удивился, так как не привык к такому размаху женского бизнеса.

Как проходит ваш рабочий день?

В Норвегии все происходит по-другому, нежели в Латвии. У нас очень дорогая оплата труда – от 20 евро в час. Пока я не могу платить людям такие деньги, поэтому я в своей клинике - и специалист, и администратор, и уборщица.

Кстати, именно по этой причине в Норвегии в ресторанах нет официантов. Большинство заведений работают по принципу Макдональдса: выбрал еду, заплатил, сам забрал.

«Хочу научиться отдыхать!»

Бизнесвумен должна быть волевой женщиной, иногда жёсткой. Вы такая?

Иногда - да. Если, например, человек отлично работал на испытательном сроке, а потом вдруг начал халтурить, я с ним расстаюсь. Меня вообще часто раздражает вся эта «инстаграмная пыль»: когда человек заявляет, что он очень профессионален, а по факту - ничего из себя не представляет. И тут, считаю, моя жёсткость оправдана – это мой бизнес и я строю его по своим правилам.

Наверняка у вас сумасшедший рабочий ритм. Удается ли уделять внимание семье?

Конечно, меньше, чем раньше. При том, что у меня двое детей – 4-летний сын и 10-летняя дочь и нянечек у нас нет, помогает моя мама. Я работаю каждый день, часто включая субботы. Мой сын, например, по вечерам часто отказывается без меня ужинать – «Хочу только с мамой!». Иногда мне в рабочей одежде приходится по вечерам бежать домой, только чтобы побыстрее оказаться с детьми. Зато воскресенье у меня полностью посвящено семье.

Бизнес — всегда стресс. Как вы отдыхаете?

С отдыхом проблема. Я практически не отдыхаю в последнее время, потому что всё время что-то происходит: звонки, мейлы, заказы, учеба. Но надеюсь, в этом году удастся выбраться с детьми в Юрмалу.

Советы женщинам, мечтающим открыть свой бизнес

Самое главное - это мотивация. Вы должны понять для чего вам это нужно. Причем, по моему опыту, деньги – это не главная мотивация. В основе должен лежать моральный принцип: например, мне нравится видеть счастливые лица женщин после моих процедур.

Обязательно должен быть бизнес-план, расчет расходов – и надо понимать, что сначала их будет больше, чем вы планируете — это совершенно нормально.

Хорошо бы иметь группу поддержки. В моем случае, это муж. С момента открытия моего бизнеса случалось всякое - и предательство бизнес-партнера, и моя внезапная болезнь – супруг все взял на себя и подстраховал, хотя сам по жизни занимается совершенно другим делом – у него ресторанный бизнес.

Верить в себя и в свое дело – обязательное условие.

Подключать интуицию. Мне это, например, очень помогает в подборе персонала: иногда ко мне приходят такие идеальные девочки с идеальным портфолио, а я интуитивно чувствую, что они мне не подходят. И я ни разу не ошибалась! Нужно совпасть с человеком – это важно.

Важно, чтобы сотрудник был хорошим человеком. Чтобы клиенты его не воспринимали как просто магнит для денег. Нужно, чтобы он не «втюхивал» услуги, а работал под индивидуальный запрос. Тогда у клиента возникает доверие.

Блиц

Что сегодня в тренде в эстетической косметологии?

Никаких накачанных «губ-уточек», «щек-яблочек» и прочего. Сегодня в приоритете - бережный индивидуальный подход (не по шаблонам и общим протоколам), в результате которого клиентка получает живое и естественное лицо.

Как вы сами за собой ухаживаете?

Я избавилась от мешков и морщин под глазами. И это была не пластика, а косметологические процедуры. То есть, я прибегаю к тем же методам, которые сама применяю в своей клинике.

Ваша профессиональная миссия?

Подходить индивидуально к каждому клиенту, стараться давать ему лучшее и, в итоге, видеть его удовлетворенным и счастливым.

@sillageklinikken

@sillagebyinara

@skinbyinara_