Как становятся старыми девами

Старательно выполняйте все нижеприведенные рекомендации, и вы гарантировано станете классической, просто-таки хрестоматийной старой девой. Ну, а если найдутся уникумы, которые этого не хотят, что ж, в таком случае вам имеет смысл дочитать статью до конца и сделать все наоборот.

Вообще-то в наше время восстановить утраченную девственность, прямо скажем, нетрудно, такая операция не относится к разряду дорогостоящих. Но – в данном случае речь идет не о восстановлении девственной плевы. Старая дева – это, прежде всего, состояние души.

С нее, то есть с души, мы и начнем. Как любой уважающий себя театр начинается с вешалки, так и любая старая дева начинается с отношения к мужикам. Либо – подчеркнуто безразличного, либо – откровенно враждебного. И вы не бойтесь демонстрировать представителям так называемого сильного пола свое негативное отношение.

Прежде всего, вы должны внушить себе следующее: все без исключения мужики, не зависимо от возраста, социального статуса, национальной принадлежности и вероисповедания – грязные, глубоко порочные существа, думающие исключительно об одном – о сeксе. Некоторые еще и лживые. Нет, чтобы сказать правду: хочу, мол, и все такое. Так нет, идут на всевозможные ухищрения, плетут интриги, и все ради этого дурацкого сeкса. Правда, в реальной жизни они думают еще и о еде, спорте, азартных играх, политике и прочей ерунде, но к теме данной статьи это не имеет отношения. Как вы уже поняли, речь идет о сeксе, точнее, о том, как его не допустить.

Держитесь от мужчин подальше, ни в коем случае не знакомьтесь и не оставляйте свой телефон. Помните, если мужчина изъявил желание встретиться, главная его цель – переспать с вами. Не важно, куда он поведет вас на первом свиданье, в бар пить водку и жрать жульены, в безалкогольное кафе есть мороженое и пить сок либо в молельный дом, слушать проповеди гастролирующего американского (африканского, австралийского) проповедника. За первым свиданием последует второе, третье, а там, глядишь, шаловливые пальчики уже забрались под вашу юбку и, словно вражеские диверсанты, подползают к вашим трусам. Поэтому – никаких случайных знакомств! Отшивайте всех. В случае чего – кричите, что вас хотят изнасиловать. (Суд потом разберется, на то он и суд).

Ежели обстоятельства в лице родственников, коллег или подруг вынуждают вас познакомиться-таки с представителем противоположного пола, то все контакты с оным сведите до минимума. Не отвечайте на звонки, отказывайтесь прийти на свиданье, ссылайтесь на занятость, на плохое состояние здоровья, на религиозные убеждения. Некоторых это отпугивает. Дайте понять, что он вам не нужен, что ему нет места ни в вашей жизни, ни в вашей душе, а, главное, в вашей спальне. Чем раньше он это поймет, тем лучше для вас.

Если парень не понял, что ж, тем хуже для него. Вы ведь предупреждали, прозрачно намекали, во всяком случае. Что ж, раскручивайте мужичка на длительное и безрезультатное ухаживание и, рано или поздно, он сбежит от вас к кому угодно, хоть к бабе Яге. Постарайтесь объяснить человеку, что сeкс, причем в любой форме, вам глубоко безразличен. Даже если это не так и бывают дни, когда вы постоянно ловите себя на мысли «кому бы отдаться». Немножко терпения. Все пройдет.

Выберите (или сотворите) себе кумира. Мужчину необычайно привлекательного, но – заведомо недоступного. Это может быть ведущий популярного теле-шоу, киноактер, музыкант с мировым именем, спортсмен, политик, Билл Клинтон, например. Главное – чтобы он был абсолютно недостижим для вас. Всех остальных мужиков, попадающих в ваше поле зрения, тщательнейшим образом сравнивайте со своим кумиром и – отбраковывайте. Подумайте, разве какой-нибудь Вася из соседнего подъезда или Петя со смежного отдела может быть лучше, чем Бред Пит, Леонардо Ди Каприо или Дэвид Бекхем? Смешно, правда? Все равно, что сравнивать шестисотый Мерседес и Запорожец. Безжалостно убивайте свободное время. «Не думай о секундах свысока», - пел Штирлиц и, вероятно, был прав. Сам он, если судить по фильму, находясь на вражеской территории, сeксом не занимался. Годами. А ведь вполне мог бы. Уговорить радистку Кет не составило бы труда, даже если бы доблестный резидент был одноногий, горбатый, кривой и страшный, как смертный грех. Попробуй, откажи полковнику советских спецслужб. За такое можно и на Колыму загреметь всерьез и надолго.

Как можно больше времени проводите дома либо на работе, хорошо, если каждый вечер вы валитесь с ног от усталости, если же чувствуете, что не устаете, то взвалите на себя дополнительные обязанности, поговорите с начальником – думаю, он охотно подкинет вам дополнительную работенку, большинству руководителей глубоко наплевать на личную жизнь своих подчиненных.

Пресекайте любые попытки вовлечь себя в сeксуальные игрища. Дискотеки, вечеринки, тусовки, гулянки, все эти дни города, дни студента и тому подобные пошлые забавы современной молодежи должны быть выброшены из вашей жизни, как ненужный хлам. Вы созданы не для этого.

Остается свободное время? Не знаете, чем заняться? Один из моих бывших командиров говорил так: «Когда солдату нечего делать, он занимается уборкой территории», - аргументируя эту нехитрую мысль следующим образом: «Когда коту нечего делать, он лижет свои яйца». (Вот урод, а? Почему его никто не пристрелил? В смысле, не кота, а того шизофреника в погонах). Вот и вы, дабы не предаваться преступному ничегонеделанию, наведите порядок в квартире. Тщательно вымойте пол во всех комнатах, в кухне, в ванной, в туалете. Причем не абы как, а основательно, с использованием моющих средств. После этого пропылесосьте всю мягкую мебель, выбейте ковры и ковровые дорожки, вымойте окна, протрите влажной тряпочкой все полки. Переберите вещи в шкафах. Выньте все из шкафов и – сложите (повесьте) обратно, только аккуратно, красиво.

Уборку в квартире следует производить, как минимум, раз в день, можно и чаще, это один из наиболее действенных способов убить свободное время. Можно пойти в гости к родственникам либо подругам и навести порядок там. Только проследите, чтобы поблизости не было мужчин. Если вас просят посидеть с чужим ребенком, ни в коем случае не отказывайтесь. Пусть себе ваша родственница или подруга идет на свиданье к своему бойфренду, там они будут целоваться и, вполне возможно, заниматься кое-чем еще, а не только, как уверяют некоторые дамы, смотреть кино или пить чай с вареньем. Главное, ребенок остается с вами, а значит, нескучный вечер гарантирован. Вам, а не вашей подруге.

Но, если ребенок – мальчик, то не старше двенадцати лет! А то один мой знакомый тоже похаживал в гости к тете. Ходил, ходил, а что из всего этого вышло – даже я писать стесняюсь. А Достоевский, так тот и вовсе почернел бы от горя. Берите пример с Золушки. Никогда никому не отказывала (кроме мужчин). Живи такая особа в наши дни – девушкой оставалась бы, как минимум, лет до шестидесяти. А потом бы и сама захотела дать, да никто бы не взял, даже Синяя Борода, знаменитый сeксуальный маньяк и извращенец всех времен и народов. То, что принц оказался лохом и позволил так себя развести, это чистой воды случайность.

Теперь внешний вид. Тот, кто говорит, что внешность женщины – это не главное, лжет самым наглым образом. Плюньте ему в глаз, он это заслужил.

«Что ты превыше всего ценишь в женщине?» – спросила она. «Душу», – ответил он. (И посмотрел на ее ноги). Если женщина страшная, как черт, не думаю, что кого-то из мужчин заинтересует ее внутренний мир. Разве, что писателей-гуманистов да профессиональных многоженцев-делецов. Ну, еще, может, патологоанатома, когда она отдаст Богу душу. Так что, наверное, вру, все-таки, я. Имеются еще лица нетрадиционной сeксуальной ориентации, так называемые педики, но их половая принадлежность – вопрос спорный. И женщиной не назовешь (хотя они сочли бы это за самый изысканный комплимент), и мужчиной назвать – все равно, что показать на ишака и сказать, что это конь, породистый арабский скакун. Кстати, к красивым женщинам педики, как раз-то и неравнодушны. Они ненавидят их лютой ненавистью. Вероятно, видят в их лице опасных конкурентов.

Как становятся старыми девамиИтак, внешность. Подобно кое-кому из мужчин, начнем с ног. Короткие юбки, юбки с разрезами, кожаные юбки, обтягивающие брючки, шорты, бриджи, капри – все это должно быть немедленно изгнано из вашего гардероба, подобно тому, как исключили из комсомола старшеклассника, пристававшего с непристойными предложениями к учительнице. Выкиньте на свалку, отдайте подругам, пустите на тряпки, порежьте на мелкие куски либо запрячьте в кладовку (не старшеклассника, шмотки). Главное – не смейте носить. Никогда и ни при каких обстоятельствах, даже на похоронах. И уж, тем более, не надевайте лосины.

Кстати, старые холостяки терпеть не могут женщин в лосинах. Вероятно, красивые женские ноги вызывают в их старческих мозгах болезненные ассоциации. «Ах, каким идиотом я был в молодости. Тогда у меня было столько шансов, а я, а я…Молчи, грусть, молчи». Но – это, если ваши ноги можно назвать красивыми или более-менее стройными. Если же они своей формой напоминают колесо – можете смело носить вышеперечисленные вещи. Ну, а если ваши нижние конечности еще и волосаты – то летом вам вообще прописана исключительно мини-юбка или шорты и никаких колгот.

А, вообще, лучше одеваться невзрачно, что называется, скромно. Берите, опять-таки, пример с Золушки до ее встречи с феей. Кстати, такой имидж не только отпугнет многих потенциальных кавалеров, но и внушит окружающим сочувствие к вашей малости, даже, если ваш папаша ворочает миллионами. С кого еще можно брать пример? Да с монашек. Вы хоть раз видели, чтобы к ним кто-то приставал? Лично я – нет. Серенькая юбочка по щиколотку. Невзрачная кофточка, напоминающая мешок из-под картошки. Прочитайте в романе «12 стульев», как одевались старухи в богадельне, куда Бендер пришел снимать телок, тьфу, искать стулья. Самое то.

Обувь следует подбирать такую же невзрачную. Как говорила секретарша в «Служебном романе», какая туфелька, такая и женщина. Ну, а к невзрачной женщине мужчина подойдет лишь в том случае, если будет безнадежно пьян. Сделать он ничего не сможет, а вас забудет на следующий же день. Про педикюр и думать не смейте.

Поднимаемся выше. Еще одна очень опасная зона – это бюст. Хорошо, если он не просматривается под микроскопом и не прощупывается, потому, как щупать там нечего. А если там…в общем, есть, что пощупать, тогда как? Тогда – никаких обтягивающих кофточек, никаких декольте! Кофточка, покроем напоминающая сельскохозяйственный мешок, частично решит эту наболевшую проблему. Плюс, разумеется, ваше безупречное поведение. На любое, даже случайное прикосновение к этой зоне следует отвечать ударом в нос. Или в пах. Чтоб знал, гаденыш, что такое запретная зона.

Поднимаемся еще выше. Косметикой желательно не пользоваться. Если пользоваться, то такой, чтобы она вызывала у окружающих либо сочувствие, либо насмешку. Третьего не дано.

Пример из жизни. Есть у меня одна знакомая преподша, старая дева еще той, совдеповской закалки. Вообще-то я не интересуюсь старушками, но когда видел ее, меня так и подмывало спросить, чем она красит губы, помадой или красным карандашом. Правда, этот вопрос я ей так и не задал, хотя, теоретически, мог бы (после сдачи зачета). Наверное, я был очень стеснительным парнем. Лак для ногтей можете смело вылить в унитаз, хотя нет, лучше не надо, можно испортить унитаз.

Теперь волосы. Правильно подобранная прическа способна кардинальным образом изменить жизнь женщины. Если вы четко решили оставаться девственницей, то, скорее всего, вам потребуется помощь парикмахера. Подстригитесь под мальчика или под ежика. Правда, прикольно? Ну, и кто теперь осмелится к вам приставать? Разве, что бомж или выпускник школы для умственно отсталых.

Еще один вариант – скрутить волосы в дулю и показать ее окружающим. Завивку делать не следует. Красить волосы также нежелательно. Иное дело, если в ы натуральная блондинка, тогда нужно перекраситься в какой-нибудь другой цвет, более нейтральный. Например, в зеленый. Но – без фанатизма. Волосы должны иметь тусклый, болезненный вид. И – неухоженный. Такой же неухоженный, как и вы сами.

Еще несколько советов относительно поведения. Усиленно культивируйте в себе комплекс неполноценности. Если ваш рост не дотягивает до 175 – все, вы почти карлик. 175 и выше – дылда. Приглядитесь повнимательнее к своим недостаткам, прислушайтесь к словам подруг. Говорят, что у вас некрасивая фигура? Значит, так оно и есть, даже, если вам вслед оглядываются почти все мужики.

Не стесняйтесь критиковать мужчин. Всех вместе, как биологический вид, до которого деградировала спившаяся обезьяна. И каждого в отдельности, так сказать, персонально. Напишите на бумажке три слова. «Все мужики – сволочи (скоты, козлы, как вам больше нравится)». Возьмите в привычку повторять эту фразу не менее ста раз в сутки. Дома, в транспорте, в компании подруг, на работе, включая кабинет шефа. Везде. Отношение мужчин к вам изменится, обещаю.

Никаких морей! Курортный роман – это то, чего следует остерегаться, прежде всего. Вообще, отпуск старайтесь не брать. Как говаривал старик Крупский: «Габотать, габотать и еще раз габотать». Нет, так говорил один прапорщик, тоже, между прочим, редкостный гад. Если идиот-начальник, таки выпер вас в отпуск, то займите его чем-нибудь полезным, чтобы не оставалось времени на всякие дурости. Уборку квартиры я упоминал. Затейте долгосрочный ремонт. Купите себе (или подберите на помойке) десятка два котов. Тогда уборка квартиры и без ремонта поглотит все ваше свободное время, как океан поглотил «Титаник». Можете записаться в религиозную секту. Некоторым девушкам это помогло.

Итак, вот основные рекомендации относительно того, как оставаться девственницей. Возможно, первое ( 1 ) время вам будет трудно соблюдать их. Не отчаивайтесь. Человек привыкает ко всему. Главное – продержаться лет до пятидесяти, а дальше будет легче. Ваше будущее находится в ваших руках, и в ногах тоже.

Влад Климушинский, писатель.