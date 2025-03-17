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Как не быть мамой мужу, а быть женой: советы психолога 0

Люблю!
Дата публикации: 17.03.2025
BB.LV
Как не быть мамой мужу, а быть женой: советы психолога
ФОТО: twitter

Женщины в своем большинстве обычно очень активны и инициативны. Но иногда эта инициатива может испортить наши отношения с противоположным полом. Именно из-за нее мы случайно можем занять место матери для своего мужчины. И это - реальная проблема.

Как же не сделать этого? Профессиональные советы и комментарии, которые помогут женщине оставаться в своей роли в браке, и не брать на себя лишнего, дает эксперт.

Эксперт: Алена Янкова, женский психолог

Поддерживать мужа словами, а не действиями.

Когда мужчине что-то не удается, чаще всего ему хочется услышать «с тобой все нормально, я с тобой, я тебя так же люблю». В таких словах очень много доверия.

Не смешивать свои эмоции и состояние мужчины.

Если у мужчины сейчас сложный период, это не значит, что вы должны вместе с ним эмоционально переживать весь спектр трудностей. Сохраняйте автономность. Это даст мужчине понимание, что вы в нем уверены.

Не берите его проблемы на себя.

Поддерживать - это давать мужчине понимание, что с ним все в порядке, что он не один, что его понимают, а не бежать и решать все проблемы за него.

Не контролировать каждый его шаг.

Не напоминать о том, что надо было сделать; не объяснять, как именно надо было сделать; воздержаться от критики и наставлений. Как только вылезает наружу «я знаю, как по-другому надо было сделать», один из партнеров сразу оказывается в позиции сверху, а это совсем не о партнерских отношениях.

Доверять его силам, не делать за него.

Принять тот факт, что мужчина - взрослый, самостоятельный человек и он в силах преодолеть трудности. Не надо бежать впереди переделывать лучше, потому что «вот сейчас я ему покажу как надо». Вы не покажете «как надо», вы покажете что он ничтожество и ничего не способен сам.

Вот это и есть колоссальная разница между тем, чтобы «быть матерью» своему мужу, когда «я знаю как ты должен поступить, я знаю что тебе нужно, сейчас я тебе покажу как надо», и быть поддерживающей женщиной-партнером, отмечает эксперт.

Как поддержать мужчину правильно, и не примерять на себя роль матери

Часто в голове женщины есть определенный образ сильного несокрушимого мужчины, и она изо всех сил пытается его найти. Перебирает, перебирает и все не то. Почему так происходит? Потому что есть определенная установка, что другой человек должен быть именно таким и иначе. Но мужчины рождаются, растут и формируют свою личность в обычных семьях. У мужчин также есть свои страхи, опасения, сомнения, слабые места.

В этом и есть отношения, когда мы видим слабость другого человека и можем его поддержать. Это и есть поддержка. Когда я вижу, как другой человек проявляется со своей уязвимой стороны, не так, как «должен», не как сильная нерушимая скала, и мне при этом спокойно. Я понимаю, что это просто период и моя задача в этот момент поддержать и сказать «с тобой все хорошо, я тебя тоже люблю»

Именно на этом базируются крепкие и глубокие отношения, когда один падает, другой готов подхватить. Потому что со временем эта поддержка начнет работать и в обратную сторону. Что с течением времени трансформирует ваши отношения в невероятно мощный союз. Это и есть колоссальная разница между тем, чтобы «быть матерью» своему мужу (когда я знаю, как ты должен поступить, я знаю, что тебе нужно), и быть женщиной, которая поддерживает, - подчеркивает Алена Янкова.

Источник: news.hochu

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