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Как понять, что вы – хорошие родители: 7 основных признаков 0

Люблю!
Дата публикации: 17.03.2025
BB.LV
Как понять, что вы – хорошие родители: 7 основных признаков

Многие важные вещи родители могут показать на собственном примере. Очень часто мамы и папы боятся, что недостаточно делают для своих чад и неправильно воспитывают. Невозможно быть идеальными родителями, однако всегда нужно стремиться понять своего ребенка и поддерживать его во всех начинаниях.

Эксперт: Надене Линден, клинический психолог

Несколько важных признаков помогут понять, что вы на самом деле хорошие родители.

Итак, о том, что вашей крутизне в воспитании ребенка можно позавидовать, если:

  • Ребёнок не боится показать свои эмоции перед вами и может позволить выразить радость, гнев или недовольство.

  • Если дети приходят к вам со своими проблемами и печалями.

  • Ребенок легко может обсудить с вами свои чувства и не бояться вашей реакции.

  • Вы не навешиваете ярлыки и не критикуете.

  • Вы поощряете детей развивать свои таланты и интересы.

  • Вы круты, если создаете границы, которые обезопасят ребенка.

  • Вы не стесняетесь извиняться и исправить свои ошибки.

Крутость родителей не измеряется количеством подарков и классных вещей, которые можно приобрести за деньги. Гораздо лучше проводить с ребенком много времени, говорить обо всем в мире и научить любви, уважения и взаимопонимания.

Источник: news.hochu

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