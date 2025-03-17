Как понять, что вы – хорошие родители: 7 основных признаков

Многие важные вещи родители могут показать на собственном примере. Очень часто мамы и папы боятся, что недостаточно делают для своих чад и неправильно воспитывают. Невозможно быть идеальными родителями, однако всегда нужно стремиться понять своего ребенка и поддерживать его во всех начинаниях.
Эксперт: Надене Линден, клинический психолог
Несколько важных признаков помогут понять, что вы на самом деле хорошие родители.
Итак, о том, что вашей крутизне в воспитании ребенка можно позавидовать, если:
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Ребёнок не боится показать свои эмоции перед вами и может позволить выразить радость, гнев или недовольство.
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Если дети приходят к вам со своими проблемами и печалями.
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Ребенок легко может обсудить с вами свои чувства и не бояться вашей реакции.
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Вы не навешиваете ярлыки и не критикуете.
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Вы поощряете детей развивать свои таланты и интересы.
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Вы круты, если создаете границы, которые обезопасят ребенка.
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Вы не стесняетесь извиняться и исправить свои ошибки.
Крутость родителей не измеряется количеством подарков и классных вещей, которые можно приобрести за деньги. Гораздо лучше проводить с ребенком много времени, говорить обо всем в мире и научить любви, уважения и взаимопонимания.
Источник: news.hochu
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