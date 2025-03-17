Как вернуть свою женственность всего за неделю

После зимы все мы выглядим уставшими, увядшими и не хотим ничего делать. Но нужно как минимум взять себя в руки и вытаскивать из зимней хандры! Повторяйте 10 небольших ритуалов каждый день и вы удивитесь, как быстро к вам вернется энергия, да и выглядеть вы будете намного лучше!

Утро начинайте с душа

Душ разгоняет лимфу и запускает кровь по венам. После такого утреннего ритуала вы точно проснетесь и будете чувствовать себя бодрой!

Макияж наносите каждый день

Да, даже если вы весь день сидите дома. Не обязательно замазывать себя тональником и делать боевой раскрас, достаточно просто освежить взгляд и нанести немного блеска на губы. Так вы будете себя чувствовать более женственной.

Обязательно ищите (и найдите) свои духи

Как понять, что это то, что нужно? Тут ошибиться не получится, все просто: есть мурашки — ваше, нет мурашек — проходите мимо и ищите дальше.

Всегда носите с собой увлажняющий крем

Сухая кожа на руках и лице вам точно ни к чему. Поэтому следите за тем, чтобы кожа всегда была увлажнена.

Следите за ногтями

Если они отрасли, сломались, ободрались, или, что еще хуже, кожа вокруг них искусана – так дело не пойдет. Многие люди первым делом при общении обращают внимание на ногти, так что они должны всегда выглядеть безупречно. Используйте масло для кутикул, чтобы избежать сухости вокруг ноготков.

Проведите ревизию своего гардероба

Все, что не носите уже много месяцев — в утиль. Нужно освободить место для новых вещей, которые будут вас радовать.

Уборку проводите в перчатках

Если моете посуду, пол, раковину и т.д., используйте перчатки, чтобы защитить свои руки от химии и прочих неприятностей.

Ведите дневник

Каждый вечер записывайте свои мысли. Так они будут в полном порядке и вы в них не запутаетесь. А еще отличный повод сохранить воспоминание о прошедшем дне.

Танцуйте, когда вас никто не видит

Танец заряжает женщину на все 100%! Можете прыгать как сумасшедшая и отплясывать от души. Никто ведь не увидит! А у вас энергии прибавится.

Мыслите позитивно

Вот вам маленький секрет: даже в самом ужасном дне есть что-то хорошее. Замечайте это! И вам будет намного приятнее жить эту жизнь.

Источник: stebel