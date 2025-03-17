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Они никогда не солгут: самые честные знаки Зодиака 0

Люблю!
Дата публикации: 17.03.2025
BB.LV
Они никогда не солгут: самые честные знаки Зодиака

Есть люди, которые готовы ради правды пойти на жертвы. И даже когда стоит промолчать, они будут выступать за справедливость и скажут все, что знают. Раньше мы писали, кому эта весна принесет взаимную любовь, а теперь расскажем, кто слишком честен.

Эти люди ненавидят ложь. Они никогда не пройдут мимо, когда нужно честное слово или показания. Этим людям небезразличны судьбы других, и они легко будут рисковать всем, что имеют, чтобы отстоять правду.

Из этих знаков Зодиака выходят отличные волонтеры, юристы, адвокаты, судьи, работники правоохранительных органов. Эти люди никогда не оставят в беде, потому что у них обострено чувство справедливости. Речь идет о Тельцах, Близнецах, Весах и Козерогах.

Источник: news.hochu

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