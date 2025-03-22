Время ужина может влиять на продолжительность жизни. Новые исследования показали, что этот прием пищи может напрямую влиять на здоровье, уровень энергии и даже риск развития хронических заболеваний.

Идеальное время для ужина

Ученые из Гарвардского университета и Испанского национального центра исследований сердечно-сосудистых заболеваний пришли к выводу, что оптимальное время для ужина - между 18:00 и 20:00. Именно в этот период организм лучше переваривает пищу, что способствует здоровому метаболизму и уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам диетологов, ранний ужин помогает организму регулировать уровень сахара в крови, улучшает качество сна и способствует более эффективному сжиганию калорий.

В целом эксперты рекомендуют есть примерно за три-четыре часа до сна. По данным клиники Кливленда, наличие трехчасового окна перед сном улучшит ваш сон и пищеварение.

Почему поздний ужин вреден?

Исследования показали, что ужин после 21:00 может негативно влиять на организм. Это связано с тем, что в это время замедляется обмен веществ, а избыток калорий превращается в жировые отложения. Кроме того, поздний прием пищи может вызвать:

Проблемы со сном и бессонницу

Повышенный риск ожирения и диабета

Нарушение работы сердечно-сосудистой системы

Что лучше есть на ужин?

Чтобы ужин был полезным, диетологи рекомендуют легкие белковые продукты и овощи. Вот несколько вариантов:

Салаты с рыбой или курицей

Омлет с зеленью

Авокадо и кисломолочные продукты

Источник: rbc