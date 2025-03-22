Время ужина может влиять на продолжительность жизни. Новые исследования показали, что этот прием пищи может напрямую влиять на здоровье, уровень энергии и даже риск развития хронических заболеваний.
Идеальное время для ужина
Ученые из Гарвардского университета и Испанского национального центра исследований сердечно-сосудистых заболеваний пришли к выводу, что оптимальное время для ужина - между 18:00 и 20:00. Именно в этот период организм лучше переваривает пищу, что способствует здоровому метаболизму и уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
По словам диетологов, ранний ужин помогает организму регулировать уровень сахара в крови, улучшает качество сна и способствует более эффективному сжиганию калорий.
В целом эксперты рекомендуют есть примерно за три-четыре часа до сна. По данным клиники Кливленда, наличие трехчасового окна перед сном улучшит ваш сон и пищеварение.
Почему поздний ужин вреден?
Исследования показали, что ужин после 21:00 может негативно влиять на организм. Это связано с тем, что в это время замедляется обмен веществ, а избыток калорий превращается в жировые отложения. Кроме того, поздний прием пищи может вызвать:
Проблемы со сном и бессонницу
Повышенный риск ожирения и диабета
Нарушение работы сердечно-сосудистой системы
Что лучше есть на ужин?
Чтобы ужин был полезным, диетологи рекомендуют легкие белковые продукты и овощи. Вот несколько вариантов:
Салаты с рыбой или курицей
Омлет с зеленью
Авокадо и кисломолочные продукты
Источник: rbc
