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В концертном зале «Дзинтари» состоится гала-концерт «Young International Opera Stars» 0

Люблю!
Дата публикации: 27.03.2025
BB.LV
В концертном зале «Дзинтари» состоится гала-концерт «Young International Opera Stars»

Латвия, один из культурных центров Северной Европы, вновь принимает молодых звезд мировой оперной сцены.

3 июля 2025 года в концертном зале «Дзинтари» состоится уже третий Гала-концерт оперных исполнителей из разных стран мира, стипендиатов благотворительного Фонда «SIAA-foundation» из Княжества Лихтенштейн в сопровождении симфонического оркестра под управлением главного дирижера Латвийской национальной оперы Мартиньшa Озолиньшa.

Первый концерт при участии десяти солистов состоялся в августе 2017 года в Латвийской национальной опере и прошел с большим успехом. Второй концерт стипендиатов Фонда прошел с не меньшим успехом в июне 2023 года в концертном зале «Дзинтари».

Название благотворительной организации «Sic itur ad astra» (SIAA) foundation («Так идут к звездам!») как нельзя лучше соответствует ее деятельности – поддержка и продвижение молодых оперных певцов и всяческое содействие им в профессиональном музыкальном развитии.

Начинающим оперным певцам, которые убежденно мотивированы на оперную карьеру, Фонд оказывает поддержку, организуя концерты с лучшими дирижерами и симфоническими оркестрами в самых известных концертных залах мира. Выступления стипендиатов проходили, например, в знаменитом Зале Верди Миланской консерватории (2022), в Театре Сервантеса в Малаге (2022), Испания (2022), Stadtsaal of Waidhofen an der Thaya в Австрии (2021) и в знаменитом зале Gewandhaus в Лейпциге (2024), Германия. Концерты стипендиатов под виртуозным руководством дирижера Даниэле Агимана состоялись в Центре искусств Соннам, Корея (2022), в Teatro Regio di Parma, Италия (2023) и Teatro Comunale di Sassari, Италия (2024).

На гала-концерте «Young International Opera Stars» 3 июля 2025 года в концертном зале «Дзинтари» свои таланты публике представят меццо-сопрано Eglė Wyss (Sidlauskaite) (Литва), баритон Romanas Kudriašovas (Литва), сопрано Fan Zhou (Китай), тенор Lian Wang (Китай), сопрано Sandra Sarikovaite (Литва), меццо-сопрано Léontine Maridat-Zimmerlin (Франция) и бас Msimelelo Mbali (ЮАР). В их исполнении прозвучат шедевры оперной классики – известные арии и произведения Верди, Моцарта, Беллини, Россини, Бизе, Доницетти, Пуччини, Штрауса и других классиков мировой оперы.

Все семь молодых солистов, которые выйдут на сцену 3 июля 2025 года, являются стипендиатами Фонда «SIAA-foundation» из Княжества Лихтенштейн, которые уже сегодня выступают на ведущих площадках мировой оперной сцены, таких как La Sсala и Metropolitan Opera. Так, например, среди недавних работ меццо-сопрано Eglė Wyss (Sidlauskaite)– дебют в роли Grimgerde в опере Вагнера "Die Walküre" в Миланском театре Ла Скала под руководством дирижеров Simone Young и Alexander Soddy. Среди участников концерта лауреаты престижных оперных конкурсов, таких как конкурс "BBC Cardiff Singer of the World", международный конкурс вокалистов в Сингапуре и других. В гала-концерте принимают участие солисты различных европейских оперных театров. Для любителей оперной и симфонической музыки этот концерт, несомненно, станет незабываемым музыкальным событием.

Продажа билетов – в кассах сети «Biļešu paradīze» www.bilesuparadize.lv

Организатор концерта – Baltijas Koncertu Aģentūra, www.bca.lv

Телефон для справок - 26624755

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«Сейчас зрителю предоставляется редкая возможность за небольшую плату увидеть на сцене тех, за кого уже через несколько лет придется платить большие деньги!» - Мартиньш Озолиньш (из выступления на радио).

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