Baltijas balss logotype

Неудобные вопросы: как отвечать тем, у кого нет чувства такта 1 780

Люблю!
Дата публикации: 31.03.2025
BB.LV
Неудобные вопросы: как отвечать тем, у кого нет чувства такта

Некоторые собеседники могут задавать бестактные вопросы из любопытства, невежества или даже с намерением вызвать у вас дискомфорт. Рано или поздно с этим сталкивается каждый. Чтобы не растеряться в такой ситуации, важно уметь достойно выходить из неё. Вот несколько эффективных способов:

1. Ответ встречным вопросом

Можно просто отразить вопрос, спросив собеседника о том же самом. Либо задать вопрос на совершенно другую тему, сменив фокус разговора. Такой метод используют даже знаменитости и политики, чтобы уйти от навязчивых расспросов журналистов.

2. Сделать вид, что не услышали

Если вопрос некорректен, можно просто проигнорировать его. Можно также ответить шуткой — юмор всегда помогает разрядить ситуацию.

3. Дать пространный ответ

Если у вас хорошо развиты навыки красноречия, можно увести беседу в сторону, отвечая так размыто, что собеседник потеряет интерес.

4. Уточнять детали

Задавайте уточняющие вопросы: «А почему вас это интересует?» или «Что именно вы имеете в виду?» Это может смутить собеседника и дать вам возможность переключить тему.

5. Прояснить мотивы собеседника

Попробуйте выяснить, зачем вам задали этот вопрос. Это позволит вам взять ситуацию под контроль и направить разговор в нужное русло.

6. Перевести разговор в комплимент

Если не хочется отвечать, похвалите собеседника и аккуратно смените тему. Например: «Вы всегда находите такие любопытные вопросы! Кстати, как у вас дела?»

7. Поставить под сомнение сам вопрос

Можно предложить обсудить саму формулировку вопроса. Это переведёт диалог в разряд обсуждения, а не допроса.

8. Открыто выразить нежелание обсуждать тему

Можно прямо сказать, что эта тема вам неинтересна или неприятна. Например: «Я предпочитаю не обсуждать это».

9. Жёстко обозначить границы

Если собеседник слишком настойчив, можно прямо сказать, что он выходит за рамки дозволенного. В крайнем случае можно повысить тон или резко прервать разговор.

Эти методы помогут вам чувствовать себя уверенно в любой беседе.

Источник: mediasole

Читайте нас также:
3
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    31-го марта

    Я никогда не повышаю голос, я всегда посылаю в известном направлении.

    8
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость
Типы отношений: почему важно знать свой
Типы отношений: почему важно знать свой
Состояние Брюса Уиллиса резко ухудшилось: артист больше не может ходить и говорить
Состояние Брюса Уиллиса резко ухудшилось: артист больше не может ходить и говорить
Они перевернут вашу жизнь: названы самые энергетически мощные даты в августе 2025
Они перевернут вашу жизнь: названы самые энергетически мощные даты в августе 2025
Как справиться с депрессией и улучшить свое психологическое состояние
Как справиться с депрессией и улучшить свое психологическое состояние 68
Что происходит с давлением, когда вы пьете зеленый чай и кому не рекомендуется пить этот напиток
Что происходит с давлением, когда вы пьете зеленый чай и кому не рекомендуется пить этот напиток 107
Почему нельзя пить вчерашний чай: выводы, которые вас удивят
Почему нельзя пить вчерашний чай: выводы, которые вас удивят 170
Действительно ли кошки чувствуют болезнь хозяина
Действительно ли кошки чувствуют болезнь хозяина 141

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость
Люблю!
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость 36
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки
ЧП и криминал
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки 29
Типы отношений: почему важно знать свой
Люблю!
Типы отношений: почему важно знать свой 36
Подорожает что-то другое: введение «корзины низких цен» не останется без последствий
Наша Латвия
Подорожает что-то другое: введение «корзины низких цен» не останется без последствий 50
Состояние Брюса Уиллиса резко ухудшилось: артист больше не может ходить и говорить
Люблю!
Состояние Брюса Уиллиса резко ухудшилось: артист больше не может ходить и говорить 73
Синоптики озадачили прогнозом на несколько дней
Наша Латвия
Синоптики озадачили прогнозом на несколько дней 92
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость
Люблю!
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость 36
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки
ЧП и криминал
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки 29
Типы отношений: почему важно знать свой
Люблю!
Типы отношений: почему важно знать свой 36

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео