Почему мужчина не хочет работать и избегает ответственности

Порой диван заманивает в свои мягкие сети даже самых амбициозных мужчин. На самом деле, за внешней легкостью и ленью могут скрываться серьезные причины, о которых рассказал психолог.

Эксперт: Константин Сибитев, клинический психолог, коуч ICF, EMDR и NLP специалист

Лень и отсутствие мотивации часто становятся первым объяснением, особенно в устах жены, когда муж проводит больше времени лежа, вместо того, чтобы покорять финансовые вершины. В голове может зреть множество стратегий, но отсутствие реальной цели или уверенности в ее достижении превращает диван в якобы лучшее место для "обдумывания" всех планов.

"Но пока вы лежите, ничего не происходит. Возьмите с собой хотя бы ручку, бумагу и выпишите все свои мысли", — призвал специалист.

Не стоит забывать и о психологических проблемах, таких как депрессия, кризис десятилетия (ранее он назывался “кризис среднего возраста”) или тревожность. Мужчина может внешне казаться ленивым, но в действительности испытывать глубокие внутренние переживания, которые парализуют его способность к действиям.

Иногда причиной бездействия становится отсутствие самореализации. Если работа не приносит удовлетворения или кажется бессмысленной, муж может предпочесть диван всем профессиональным достижениям.

Зависимость от партнера — еще одна причина. Когда финансовые вопросы решены второй половиной, то может возникнуть искушение расслабиться и не чувствовать необходимости зарабатывать.

"Ведь если в доме есть надежный тыл в виде успешной жены, зачем торопиться вставать с дивана?", — задал риторический вопрос Сибитев.

Также за этим лежанием может скрываться низкая самооценка, отметил врач. Мужчина может сомневаться в своих силах и бояться неудач. В итоге диван становится не просто местом отдыха, а своеобразным щитом от возможных разочарований.

"И наконец, не забывайте о неопределенности и страхе перемен. Боязнь нового или отсутствие четкого плана могут заставить человека замереть на месте, боясь сделать неправильный шаг. А диван, как тихий уголок, становится идеальным местом для временного отступления от всех этих тревог", — резюмировал психолог.

Специалист призвал не высказывать претензии и не осуждать сразу лежащего на диване мужа, так как это может быть не просто бездействием, а реакцией на более глубокие внутренние процессы. В этот момент лучшее, что можно сделать, это поговорить с ним по душам, чтобы узнать, в чем причина такого поведения.

Источник: woman