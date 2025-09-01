Быстрая и вкусная намазка для бутербродов: идеальна на завтрак и в школу

Бутербродное масло с лососем и икрой — густая намазка с выразительным рыбным вкусом и легкой лимонной свежестью. В нем чувствуются сочные кусочки рыбы, нежная кремовость масла и мелкие жемчужинки икры, а укроп добавляет аппетитного аромата. Готовый рулет удобно держать в холодильнике и быстро нарезать на бутерброды для завтрака или школьного перекуса.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.
Вам понадобится:
обрезки лосося (семги) — 200 г;
соль — ½ ч. л. с горкой (для 200 г рыбы);
сахар — ¼ ч. л.;
масло сливочное 82,5% — 150 г (мягкое);
лимонный сок — 2 ч. л.;
перец черный молотый — по своему вкусу;
икра мойвы — 2-3 ст. л.;
укроп свежий — небольшой пучок.
Способ приготовления
-
Обрезки лосося очистить от кожи и косточек. Посыпать солью и сахаром (на 200 г — ½ ч. л. соли с горкой и ¼ ч. л. сахара), перемешать и поставить в холодильник минимум на 3 часа или на ночь.
-
Мягкое масло подготовить до кремовой консистенции. Просоленную рыбу мелко нарезать ножом — без блендера, чтобы сохранить фактуру.
-
Смешать рыбу с маслом, добавить лимонный сок и перец, вымешать до пасты. Аккуратно добавить икру мойвы, перемешать.
-
Укроп мелко порубить. На лист пищевой пленки рассыпать слой укропа, выложить массу и сформировать плотный рулет "колбаску".
-
Завернуть и охладить не менее 1 часа. Подавать, нарезав кружочками, с тостами, хлебом или крекерами. Хранить в холодильнике 1-2 дня.
Источник: smak.novyny.live
