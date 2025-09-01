Быстрая и вкусная намазка для бутербродов: идеальна на завтрак и в школу

Бутербродное масло с лососем и икрой — густая намазка с выразительным рыбным вкусом и легкой лимонной свежестью. В нем чувствуются сочные кусочки рыбы, нежная кремовость масла и мелкие жемчужинки икры, а укроп добавляет аппетитного аромата. Готовый рулет удобно держать в холодильнике и быстро нарезать на бутерброды для завтрака или школьного перекуса.