Дата публикации: 01.09.2025
BB.LV
Быстрая и вкусная намазка для бутербродов: идеальна на завтрак и в школу

Бутербродное масло с лососем и икрой — густая намазка с выразительным рыбным вкусом и легкой лимонной свежестью. В нем чувствуются сочные кусочки рыбы, нежная кремовость масла и мелкие жемчужинки икры, а укроп добавляет аппетитного аромата. Готовый рулет удобно держать в холодильнике и быстро нарезать на бутерброды для завтрака или школьного перекуса.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.

Вам понадобится:

обрезки лосося (семги) — 200 г;

соль — ½ ч. л. с горкой (для 200 г рыбы);

сахар — ¼ ч. л.;

масло сливочное 82,5% — 150 г (мягкое);

лимонный сок — 2 ч. л.;

перец черный молотый — по своему вкусу;

икра мойвы — 2-3 ст. л.;

укроп свежий — небольшой пучок.

Способ приготовления

  • Обрезки лосося очистить от кожи и косточек. Посыпать солью и сахаром (на 200 г — ½ ч. л. соли с горкой и ¼ ч. л. сахара), перемешать и поставить в холодильник минимум на 3 часа или на ночь.

  • Мягкое масло подготовить до кремовой консистенции. Просоленную рыбу мелко нарезать ножом — без блендера, чтобы сохранить фактуру.

  • Смешать рыбу с маслом, добавить лимонный сок и перец, вымешать до пасты. Аккуратно добавить икру мойвы, перемешать.

  • Укроп мелко порубить. На лист пищевой пленки рассыпать слой укропа, выложить массу и сформировать плотный рулет "колбаску".

  • Завернуть и охладить не менее 1 часа. Подавать, нарезав кружочками, с тостами, хлебом или крекерами. Хранить в холодильнике 1-2 дня.

Источник: smak.novyny.live

#еда
