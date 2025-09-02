Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Поколение альфа: три важных совета для воспитания таких детей 0 570

Люблю!
Дата публикации: 02.09.2025
1001sovet
Поколение альфа: три важных совета для воспитания таких детей

Поколение альфа - это дети, которые родились в период с 2010-го по нынешнее время. Год выбрали неспроста - тогда появились Instagram и IPad, которые оказывают значительно влияние на современных детей. Об этом поколении известно не так уж и много, ведь их еще не успели полностью изучить. С ними не работают старые методы воспитания и неизвестно, в каких взрослых они вырастут

Что такое поколение альфа - отличия от других людей

На это поколение часто возлагают много надежд, провозглашая их спасителями человечества, особенными людьми, которые построят общество будущего.

Интернет и гаджеты сопровождали их едва ли не с рождения. Они с детства потребляют много информации, а время и пространство для них - просто условность. Альфы привыкли, что близкие всегда на расстоянии звонка, а ответ на любой вопрос доступен через поисковые системы.

Эти дети живут в более открытом мире, уже к школьному возрасту успевают посетить несколько стран. Для них разнообразие национальностей и рас - естественная часть этого мира, что освобождает альф от предубеждений и расизма.

Поколение детей альфа рождается и живет в эпоху изменений климата, кризиса в экологии, а потому они растут с пониманием ответственности за этот мир и рациональное использование природных ресурсов.

У многих из этих детей есть четкое понимание своего места в мире и свои взгляды. Им сложно навязать свое мнение и ценности. Альфы стойко сопротивляются давлению и не приемлют его. От них нельзя ничего добиться принуждением или угрозами, ведь они нуждаются в свободе выбора.

Дети из поколения альфа очень творческие, настойчивые, яркие, с критическим мышлением и самодостаточные. Очень важно принимать их такими, какие они есть, а не пытаться привести их к общепринятым нормам, иначе можно сломать своего ребенка.⠀

Как воспитывать поколение альфа

Поколение альфа требует особого подхода. В частности, воспитывая их стоит придерживаться трех важных принципов.

  1. Во-первых, важны равноправие и сотрудничество. Просьбы к ним не должны звучать в приказном тоне, иначе наткнетесь на мощное сопротивление. Вместо этого стоит использовать другой подход. Важно объяснять, что и для чего нужно, а также искать способы, чтоб договориться. Например: "Пожалуйста, ложись спать вовремя. Если будешь систематически мало спать, твое самочувствие и иммунитет ухудшатся, начнешь чаще болеть и будет меньше свободного времени для своих хобби и развлечений".

  2. Во-вторых, нужно быть честным, искренним со своим альфа-ребенком. Они способны чувствовать фальшь. Даже если ребенок ничего не скажет и никак не покажет, что раскрыл вас, доверие вы утратите. Восстановить его будет сложно.

  3. В-третьих, нужно больше общаться с этими детьми. Они потребляют информацию с невероятной скоростью. Когда говорите с альфами, внимательно слушайте их и продуманно отвечайте.

Стоит принять их болтливость, полет фантазии и долгие монологи. Не стоит также давить на них, требуя конкретного выбора будущей профессии. По некоторым прогнозам, уже через десятилетие десятки современных профессий исчезнут, а вместо них могут появится новые.

В условиях изменчивого мира старайтесь принять своего ребенка с его особенностями, не пытайтесь загнать их в общественные рамки, которые постепенно устаревают.

Читайте нас также:
#дети и родители
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
3
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы
«Не отпускает»: почему некоторые расставания «болят» годами, и что это говорит о вас
«Не отпускает»: почему некоторые расставания «болят» годами, и что это говорит о вас
Любовь и стиль: Ричард Гир и его супруга покорили Милан
Любовь и стиль: Ричард Гир и его супруга покорили Милан 130
Необычные симптомы сердечной болезни: от усталости до чихания
Необычные симптомы сердечной болезни: от усталости до чихания 139
Яркость, слои и деним: чем запомнилась миланская неделя моды SS26
Яркость, слои и деним: чем запомнилась миланская неделя моды SS26 107
Опасные соседи для вашего смартфона
Опасные соседи для вашего смартфона 152

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 5
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 67
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 46
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 54
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
В мире
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ 71
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Люблю!
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 79
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 5
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 67
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 46

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео