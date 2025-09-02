Baltijas balss logotype
В спальню как на каторгу: 5 причин, по которым мужчина отказывается от секса

Люблю!
Дата публикации: 02.09.2025
womanhit
В спальню как на каторгу: 5 причин, по которым мужчина отказывается от секса

В обществе распространено мнение, что мужчина — это такая секс-машина, которая всегда готова. Это дамам положено капризничать, отказываться от интима, ссылаясь на усталость, плохое самочувствие, отсутствие настроя и прочее. Сильный пол обязан хотеть и мочь при любых обстоятельствах. «Это неправда. Половое влечение и физиологическая готовность мужчины — такие же хрупкие механизмы, как и у женщины», — говорит сексолог Екатерина Макарова.

Она назвала несколько возможных причин «поломки» мужского либидо, которые важно учитывать и относиться к ним с пониманием. Некоторые указывают на скрытые проблемы в отношениях, которые лучше решать вовремя, пока период охлаждения не зашел слишком далеко.

Стресс и раздражение

Это фактор временный, связанный чаще с внешними факторами. Инцидент на работе, долгое стояние в пробке на пути домой, внезапные проблемы с финансами могут выбить из колеи самого стрессоустойчивого самца. «Мужчина, как и женщина, может быть не в настроении, накапливать негатив, переживать по поводу сложных задач на следующий день. Если это ваш случай, и вы чувствуете, что ситуация одноразовая, то можно не отказываться от телесной близости, предложить своему партнеру массаж и нежные обнимашки перед сном», — советует Екатерина Макарова.

Секс «в одиночку»

Увы, утверждения врачей о вреде мастурбации оказались оправданными. Если мужчина привык удовлетворять себя без присутствия партнерши, то реальное взаимодействие в постели все чаще будет казаться ему пресным или же вводить в ступор. Если это не запущенный случай, стоит отказаться от мастурбации на несколько месяцев и попробовать наладить интимное общение либо обратиться к специалисту.

Хочется и не можется

Эректильная дисфункция — это та причина, по которой мужчине становится все затруднительнее проводить соитие, поэтому он реже инициирует его. «Что делать? Идти к урологу. Наша с вами личность сконструирована так, что либидо и гормональная программа пола лежат в основе регуляции витальных процессов. Поэтому если что-то не так стало работать — это уже сам по себе повод волноваться», — продолжает сексолог.

Тревожно-депрессивные расстройства

Это уже куда серьезнее, чем разовое стрессовое состояние. Для жителей мегаполисов такая проблема типична, да и в небольших городах впасть в затяжную депрессию можно запросто.

«Сейчас весь мир живет так, поэтому наш жизненный ритм, цифровая интоксикация, вынужденное общение, обедненное питание и прочие триггеры больших городов делают свое дело. Если нашли себя в этом пункте, стоит заняться коррекцией образа жизни и, возможно, посетить психотерапевта», — советует сексолог.

Скука и предсказуемость

Рутина, скука, супружеская пустыня приводят к демотивации занятий сексом, что проявляется ленью и сниженным настроением. Сегодня, когда продолжительность жизни подросла по сравнению с прошлым веком, имеет смысл заняться профилактикой интимного охлаждения в долгосрочных отношениях, если вы рассчитываете отпраздновать серебряную или даже золотую свадьбу.

