«Деми Мур вас скопировала»: Лариса Гузеева взбудоражила фанатов своим фото в стиле «ню»

Лариса Гузеева — человек, откровенный во всем. Ведущая даже в эпоху СССР не была «стесняшкой», а в период перестройки артистка вообще снималась в откровенных сценах.

Сегодня Лариса Андреевна разожгла настоящий пожар в Сети, показав себя обнаженной. Звезда «Жестокого романса» взбудоражила подписчиков пикантным черно-белым фото. На нем Гузеева предстала топлес, прикрывая грудь руками.

Cоцсети

Падающий приглушенный свет выгодно подчеркивал изысканные черты лица молодой Ларисы Андреевны. «Мне 30 лет. Я очень хотела дом на колесах, десять детей и быть счастливой», — подписала фото в стиле модельной съемки ведущая.

Снимок произвел огромное впечатление на фолловеров звезды. «Деми Мур вас скопировала», «И тогда, и сейчас безупречная красотка», «С ума сойти!», «Ирина Шейк, это вы?», «Красивое фото, очень чувственное», — засыпали комплиментами Гузееву поклонники и поклонницы.

К слову, в комментариях у артистки спросили, хочет ли она и сейчас дом на колесах. Лариса Андреевна ответила кратко, но уверенно: «Очень».