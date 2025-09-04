Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Деми Мур вас скопировала»: Лариса Гузеева взбудоражила фанатов своим фото в стиле «ню» 0 555

Люблю!
Дата публикации: 04.09.2025
BB.LV
«Деми Мур вас скопировала»: Лариса Гузеева взбудоражила фанатов своим фото в стиле «ню»

Лариса Гузеева поделилась архивным снимком, на котором она предстала топлес.

Лариса Гузеева — человек, откровенный во всем. Ведущая даже в эпоху СССР не была «стесняшкой», а в период перестройки артистка вообще снималась в откровенных сценах.

Сегодня Лариса Андреевна разожгла настоящий пожар в Сети, показав себя обнаженной. Звезда «Жестокого романса» взбудоражила подписчиков пикантным черно-белым фото. На нем Гузеева предстала топлес, прикрывая грудь руками.

guzeeva2.jpg

Cоцсети

Падающий приглушенный свет выгодно подчеркивал изысканные черты лица молодой Ларисы Андреевны. «Мне 30 лет. Я очень хотела дом на колесах, десять детей и быть счастливой», — подписала фото в стиле модельной съемки ведущая.

Снимок произвел огромное впечатление на фолловеров звезды. «Деми Мур вас скопировала», «И тогда, и сейчас безупречная красотка», «С ума сойти!», «Ирина Шейк, это вы?», «Красивое фото, очень чувственное», — засыпали комплиментами Гузееву поклонники и поклонницы.

К слову, в комментариях у артистки спросили, хочет ли она и сейчас дом на колесах. Лариса Андреевна ответила кратко, но уверенно: «Очень».

Читайте нас также:
#знаменитости
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 153
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы 122
«Не отпускает»: почему некоторые расставания «болят» годами, и что это говорит о вас
«Не отпускает»: почему некоторые расставания «болят» годами, и что это говорит о вас 166
Любовь и стиль: Ричард Гир и его супруга покорили Милан
Любовь и стиль: Ричард Гир и его супруга покорили Милан 178

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 15
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 20
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 62
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 53
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 58
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Политика
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше? 43
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 15
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 20
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 62

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео