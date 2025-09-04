Baltijas balss logotype
Не старость, а болезнь: что может вызвать утреннюю боль в спине? 0 424

Люблю!
Дата публикации: 04.09.2025
Napensii
Не старость, а болезнь: что может вызвать утреннюю боль в спине?
ФОТО: dreamstime

Боль в шее, "ватные ноги", головокружение — это может быть спондилез. О заболевании, которое часто путают с проявлениями старости, рассказывает врач-хирург Владимир Цыпко.

Спондилез — не просто возрастное изменение, а хроническое заболевание позвоночника, которое может долго протекать бессимптомно и приводить к ограничению подвижности и боли.

Факторы риска — возраст, малоподвижный образ жизни, травмы и нарушения осанки. Также спондилез могут провоцировать сопутствующие заболевания и наследственность.

Лечение включает консервативные методы: обезболивающие, физиотерапию, гимнастику. Но для профилактики важно изменить образ жизни — от осанки до питания.

Если периодически появляется тянущая боль в спине или ощущение муравьев в конечностях – это могут быть симптомы спондилеза. Что это за заболевание и как с ним бороться, рассказывает врач-хирург высшей категории Владимир Цыпко.

Чем опасна боль в спине и шее?

Спондилез – это хроническое заболевание позвоночника, связанное с возрастными изменениями в межпозвонковых дисках и появлением остеофитов (костных наростов на поверхности позвонков). Особенность болезни в том, что длительное время она может не давать о себе знать. На поздних стадиях возникает боль, ограничение движений, а в запущенных случаях сращивание позвонков и потеря подвижности.

Спондилез может охватывать любой отдел позвоночника, но чаще всего поражает шейный и пояснично-крестцовый. Обычно диагностируется после 50 лет – примерно одинаково у мужчин и женщин.

Почему возникает болезнь?

Главная причина — возрастной износ позвоночника. С годами межпозвонковые диски и связи позвоночника изнашиваются. Это способствует появлению костных разрастаний, протрузий и грыж.

Среди факторов риска:

  • чрезмерные физические нагрузки;

  • переохлаждение;

  • травмы спины;

  • малоподвижный образ жизни;

  • ожирение.

Также спровоцировать развитие патологии могут сопутствующие заболевания:

  • остеохондроз;

  • сколиоз;

  • кифоз;

  • плоскостопость;

  • нарушение обмена веществ и т.д. Важную роль играет и наследственность.

Как проявляется патология?

Спондилез обычно сопровождается тупой, ноющей болью в спине, усиливающейся вечером, ощущением тяжести и ограничением подвижности в области поражения позвоночника.

Симптомы могут изменяться в зависимости от локализации патологического процесса. Если спондилез:

  • шейный — могут беспокоить мигрени, головокружение, шум в ушах, мушки перед глазами, нарушение сна;

  • грудной — симптомымогут напоминать стенокардию или болезни легких;

  • поясничный — чувство ватных ног, перемежающаяся хромота.

Независимо от того, какой отдел позвоночника пострадал, боль обычно уменьшается, если слегка наклониться вперед — это характерный признак спондилеза, благодаря которому врач может поставить предварительный диагноз.

Иногда болезнь длительное время протекает бессимптомно и оказывается случайно — во время рентгена или МРТ по поводу других патологий или травм.

Какое лечение назначат?

В первую очередь назначают рентгенографию для выявления костных наростов и уменьшения высоты дисков, КТ или МРТ для уточнения состояния мягких тканей и выявления грыж. Если есть подозрение на поражение нервов – проводят электронейромиографию.

В большинстве случаев применяют консервативное лечение, чтобы замедлить дегенеративные изменения, снизить боль и восстановить подвижность. Назначают противовоспалительные и обезболивающие препараты. Также используют физиотерапию, иглоукалывание, а как только боль исчезает – массаж и лечебную гимнастику.

Если все это не помогает – рассматривается оперативное вмешательство.

Как помочь себе при боли в спине и шее?

Вам придется изменить образ жизни:

  • производить утреннюю зарядку;

  • следить за осанкой;

  • избавиться от вредных привычек и лишнего веса;

  • добавить в рацион продукты с кальцием, клетчаткой и витаминами.

Оставить комментарий

