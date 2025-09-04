Не старость, а болезнь: что может вызвать утреннюю боль в спине?

Боль в шее, "ватные ноги", головокружение — это может быть спондилез. О заболевании, которое часто путают с проявлениями старости, рассказывает врач-хирург Владимир Цыпко.
Спондилез — не просто возрастное изменение, а хроническое заболевание позвоночника, которое может долго протекать бессимптомно и приводить к ограничению подвижности и боли.
Факторы риска — возраст, малоподвижный образ жизни, травмы и нарушения осанки. Также спондилез могут провоцировать сопутствующие заболевания и наследственность.
Лечение включает консервативные методы: обезболивающие, физиотерапию, гимнастику. Но для профилактики важно изменить образ жизни — от осанки до питания.
Если периодически появляется тянущая боль в спине или ощущение муравьев в конечностях – это могут быть симптомы спондилеза. Что это за заболевание и как с ним бороться, рассказывает врач-хирург высшей категории Владимир Цыпко.
Чем опасна боль в спине и шее?
Спондилез – это хроническое заболевание позвоночника, связанное с возрастными изменениями в межпозвонковых дисках и появлением остеофитов (костных наростов на поверхности позвонков). Особенность болезни в том, что длительное время она может не давать о себе знать. На поздних стадиях возникает боль, ограничение движений, а в запущенных случаях сращивание позвонков и потеря подвижности.
Спондилез может охватывать любой отдел позвоночника, но чаще всего поражает шейный и пояснично-крестцовый. Обычно диагностируется после 50 лет – примерно одинаково у мужчин и женщин.
Почему возникает болезнь?
Главная причина — возрастной износ позвоночника. С годами межпозвонковые диски и связи позвоночника изнашиваются. Это способствует появлению костных разрастаний, протрузий и грыж.
Среди факторов риска:
-
чрезмерные физические нагрузки;
-
переохлаждение;
-
травмы спины;
-
малоподвижный образ жизни;
-
ожирение.
Также спровоцировать развитие патологии могут сопутствующие заболевания:
-
остеохондроз;
-
сколиоз;
-
кифоз;
-
плоскостопость;
-
нарушение обмена веществ и т.д. Важную роль играет и наследственность.
Как проявляется патология?
Спондилез обычно сопровождается тупой, ноющей болью в спине, усиливающейся вечером, ощущением тяжести и ограничением подвижности в области поражения позвоночника.
Симптомы могут изменяться в зависимости от локализации патологического процесса. Если спондилез:
-
шейный — могут беспокоить мигрени, головокружение, шум в ушах, мушки перед глазами, нарушение сна;
-
грудной — симптомымогут напоминать стенокардию или болезни легких;
-
поясничный — чувство ватных ног, перемежающаяся хромота.
Независимо от того, какой отдел позвоночника пострадал, боль обычно уменьшается, если слегка наклониться вперед — это характерный признак спондилеза, благодаря которому врач может поставить предварительный диагноз.
Иногда болезнь длительное время протекает бессимптомно и оказывается случайно — во время рентгена или МРТ по поводу других патологий или травм.
Какое лечение назначат?
В первую очередь назначают рентгенографию для выявления костных наростов и уменьшения высоты дисков, КТ или МРТ для уточнения состояния мягких тканей и выявления грыж. Если есть подозрение на поражение нервов – проводят электронейромиографию.
В большинстве случаев применяют консервативное лечение, чтобы замедлить дегенеративные изменения, снизить боль и восстановить подвижность. Назначают противовоспалительные и обезболивающие препараты. Также используют физиотерапию, иглоукалывание, а как только боль исчезает – массаж и лечебную гимнастику.
Если все это не помогает – рассматривается оперативное вмешательство.
Как помочь себе при боли в спине и шее?
Вам придется изменить образ жизни:
-
производить утреннюю зарядку;
-
следить за осанкой;
-
избавиться от вредных привычек и лишнего веса;
-
добавить в рацион продукты с кальцием, клетчаткой и витаминами.
