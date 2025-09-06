Baltijas balss logotype
Дата публикации: 06.09.2025
Dietology.pro
Чем полезны вяленые рыба и мясо?

Вяление считается одним из древнейших способов приготовления пищи. Считается, что продукты, приготовленные таким образом, насыщены витаминами, минералами, насыщенными жирными кислотами и клетчаткой. По этой причине они полезны для сердечно-сосудистой системы, иммунитета, пищеварения и костей.

Большим количеством белка, омега-3, витаминов и минералов отличается вяленая рыба. Ее регулярное употребление способствует улучшению работы мозга, укреплению сердечно-сосудистой системы и повышению иммунитета, также снижаются риски инфарктов и инсультов.

Для приготовления вяленой рыбы лучше всего использовать среднежирные и жирные сорта, к которым относятся лещ, судак, камбала, ставрида, горбуша, кета и форель.

При этом не рекомендуется ее есть слишком часто. Наиболее оптимальным вариантом для человека без заболеваний являются небольшие порции пару раз в неделю. А при гипертонии, отеках, заболеваниях почек от продукта лучше всего отказаться. Не принесет пользы вяленая рыба и детям в возрасте до шести лет, и кормящим женщинам.

Натуральным источником белка, витаминов группы В, железа, цинка и фосфора является вяленое мясо. Такой продукт отлично подойдет для физически активных людей, а также тех, кто восстанавливается после болезни. Вяленое мясо отличается самым содержанием калорий и углеводов, но при этом в нем есть содержится много соли и пуринов, что требует умеренного употребления. Особенно это актуально при наличии избыточного веса, проблем с давлением и почками.

#еда
