Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как правильно стирать вещи, чтобы избежать запаха, пятен и повреждений тканей 0 411

Люблю!
Дата публикации: 08.09.2025
1001sovet
Как правильно стирать вещи, чтобы избежать запаха, пятен и повреждений тканей

Стирка одежды имеет целью сделать вещи чистыми, свежими и приятными на ощупь. Однако не всегда все получается так, как ожидалось. Одежда может оставаться с пятнами или неприятным запахом, иметь странную текстуру, а некоторые предметы, например носки, исчезать.

Такие ситуации случаются с каждым, даже с опытными людьми, которые часто занимаются стиркой. Об этом пишет издание The Washington Post.

Рассмотрим семь наиболее распространенных проблем при стирке, их причины и способы решения.

Ворс на одежде после стирки

Эта проблема может возникнуть из-за забытых салфеток в карманах или загрязненного фильтра стиральной машины. Перед стиркой следует проверять карманы и удалять салфетки, а также очищать фильтр стиральной машины после каждого использования. В сушилках также рекомендуется регулярно чистить экран от ворса, чтобы он не прилипал к одежде во время сушки.

Еще одна причина появления ворса — смешивание линяющих тканей (махровые полотенца, флис, фланель, шенилл) с тканями, которые притягивают ворс (полиэстер, нейлон, микрофибра, темный хлопок). Решение заключается в том, чтобы стирать эти ткани отдельно.

Неприятный запах одежды после стирки

Запах может указывать на наличие плесени или грибка в стиральной машине. Накопление остатков моющих средств вместе с влагой создает благоприятные условия для развития бактерий и плесени, что вызывает кислый или затхлый запах. Для устранения этого эксперты советуют один раз в месяц запускать цикл стирки с горячей водой и двумя стаканами белого уксуса, а затем повторить цикл с ½ стакана соды, добавляя ее непосредственно в барабан.

Если мокрую одежду оставлять в стиральной машине надолго, запах также может возникнуть. Поэтому после завершения стирки вещи нужно вынимать сразу, а дверцу машины оставлять открытой для проветривания.

Таинственные дырки в футболках и другой одежде

Дырки, зацепы и разрывы могут возникать из-за незастегнутых молний, пуговиц, пряжек или крючков. Чтобы избежать этого, перед стиркой необходимо застегивать все молнии, пуговицы и пряжки, а синтетические ткани стирать вывернутыми наизнанку. Для особо деликатных тканей рекомендуется использовать сетчатые мешки для стирки и выбирать деликатный режим без грубых предметов.

Исчезновение носков

Носки могут застревать между другими вещами или под резиновым уплотнителем во фронтальных машинах, а также под центровым вращающимся элементом в верхних машинах. Для предотвращения этого советуют использовать специальные сетчатые мешки для стирки носков.

Жесткость ткани после стирки

Остатки стирального средства в сочетании с жесткой водой могут делать ткань грубой. Чтобы смягчить одежду, ее можно замочить на 30 минут в растворе теплой воды и белого уксуса, а затем прополоскать или провести дополнительный цикл полоскания.

Пятна и разводы на темной одежде

Белые пятна или разводы на темных или ярких тканях часто появляются из-за нерастворенных стиральных порошков или взаимодействия минералов жесткой воды с моющим средством. Для предотвращения этого следует добавлять стиральное средство в барабан перед одеждой и придерживаться рекомендованной дозировки. В случае появления пятен вещи можно замочить в растворе теплой воды с уксусом, а затем тщательно прополоскать.

Остаточный запах у спортивной одежды

Спортивная одежда из синтетических тканей (полиэстер, нейлон, спандекс) может сохранять запах пота даже после стирки из-за бактерий и остатков кожи. Эксперты советуют замачивать вещи на 30 минут в растворе уксуса с холодной водой, затем стирать с ферментированным моющим средством. Если запах сохраняется локально, например в подмышечной зоне, его можно устранить, опрыскав место водкой и дав высохнуть на воздухе — повторная стирка не нужна.

Читайте нас также:
#стирка
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы 93
«Не отпускает»: почему некоторые расставания «болят» годами, и что это говорит о вас
«Не отпускает»: почему некоторые расставания «болят» годами, и что это говорит о вас 130
Любовь и стиль: Ричард Гир и его супруга покорили Милан
Любовь и стиль: Ричард Гир и его супруга покорили Милан 133
Необычные симптомы сердечной болезни: от усталости до чихания
Необычные симптомы сердечной болезни: от усталости до чихания 143

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 11
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 5
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 14
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 103
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 55
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 61
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 11
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 5
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 14

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео