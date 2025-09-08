«Он по-другому не понимает»: что делать, если ребёнок не слушается. Гайд от психотерапевта

Психотерапевт Пастухова: ребёнок не слушается, если борется за власть и любовь
Не реагирует на замечания, проявляет агрессию, требует посвятить ему всё время и ничего не хочет делать сам? Так у детей проявляется деструктивное поведение, констатирует психотерапевт Екатерина Пастухова. Но есть хорошая новость: исправить это реально. В статье найдёте восемь причин, почему ребёнок не слушается, и пять сценариев, как действовать.
Почему ребёнок не слушается
Противоречивые правила. Если запрещаете гаджеты, а сами проводите с ними большую часть времени, ребёнок последует вашему примеру.
В семье нет границ и субординации. Как их выстроить, расскажем ниже.
Слишком много запретов. Если слово «нельзя» сопровождает большинство действий, оно теряет силу.
Непонятные ребёнку требования. Двухлетка не выполнит абстрактную просьбу вроде «готовься ко сну».
Безразличие взрослых. Малыш привык, что на него обращают внимание, только когда он ведёт себя плохо.
Обида. Иногда агрессия у ребёнка – месть за угрозы и наказания.
Семейные проблемы. Частые конфликты или развод родителей могут вызвать непредсказуемую реакцию.
Возрастной кризис. Ребёнок не слушается в 3 года, 7 лет и в пубертатный период, потому что добивается самостоятельности. Как корректировать поведение, рассказываем ниже.
Ситуация первая: ребёнок не реагирует на замечания
Вы просите убраться в комнате или почистить зубы, а в ответ получаете протест или игнор? Ребёнку 3 лет или 7 лет свойственно нарушать запреты. Причина – кризис самоидентичности.
«Ребёнок “борется за власть”. Такое поведение помогает формировать личность, – объяснила Добро.Медиа семейный и детский психотерапевт Екатерина Пастухова. – Человек учится принимать решения, чувствовать себя сильным, значимым».
Острый период пройдёт, будьте терпеливы. Но вседозволенность – не выход. Без системы координат ребёнок вырастет тревожным и безответственным.
Как выстроить границы, если ребёнок не слушается
Чётко озвучивайте правила. Например, «У нас принято кушать ложкой, чистить зубы перед сном, вести себя тихо, когда кто-то спит».
Убедитесь, что правила соблюдают все члены семьи. Иначе ребёнку непонятно, почему мир так несправедлив.
Объясните закономерные последствия. «Не уберёшься в комнате – не сможем с тобой поиграть, ведь для этого нужно пространство». Важно: это не наказание и не способ вызвать вину.
Дайте ребёнку выбор и выполните, что обещали.
«За самоконтроль отвечают лобные доли, и у детей они только развивают способность переключаться от своих желаний к чужим, – объясняет доктор философии и детский психолог Майкл Томпсон. – Эти участки мозга работают, только если выбор добровольный».
Ситуация вторая. Ребёнок не понимает, чего вы от него хотите
Вы зовёте ужинать, а он продолжает играть, как будто вас не слышит? Иногда ребёнок не слушается, потому что не воспринял просьбу всерьёз.
«Вам это может показаться несущественным, но детская игра – это работа, так малыш учится, и это прекрасно. Если дети чем-то увлечены, для них это важно. Чтобы донести свою мысль, приложите усилия», – советует детский психолог Майкл Томпсон.
Если ребёнок не реагирует на замечания:
Установите зрительный и телесный контакт. Подойдите к малышу, дотроньтесь до плеча и попросите на вас посмотреть. Произносите просьбу, убедившись, что ребёнок слышит.
Признайте, что дело ребёнка – важное и интересное: «Ух, какую железную дорогу ты соорудил! Покажешь, как она работает, и пойдём на кухню».
Просите так, чтобы не возникало второго смысла. Вместо «Опять игрушки разбросаны» – «Собери свои игрушки».
Если ребёнок не соглашается, дайте время: «Хорошо, давай поставим будильник на пять минут». Когда срок выйдет, повторите просьбу снова.
Ситуация третья: ребёнок ничего не хочет делать сам
Отказывается одеваться, держать ложку, делать уроки – иногда ребёнок не слушается, потому что потерял веру в себя. Ему страшно начинать что-то новое, знакомиться с людьми, совершать активные действия, говорит психотерапевт Пастухова. Рядом с таким чадом родители тоже ощущают беспомощность.
«Такого ребёнка ни в коем случае нельзя критиковать, сравнивать, обесценивать его старания, наносить травмы, – предупреждает эксперт. – Важно сопровождать сына или дочь на пути к действию, верить, подчёркивать успехи».
Что делать, если ребёнок не слушается из-за неуверенности в себе
Дробите задачи на маленькие конкретные шаги, которые будут по силам. Например, не «готовься ко сну», а «положи игрушку, пойди в ванную, почисти зубы, надень пижаму и ляг в постель».
Покажите пример, а затем выполните задачу с малышом: «Смотри, я положил мишку в коробку для игрушек. Кого хочешь положить туда следующим: слоника или жирафа?»
Хвалите и подбадривайте, когда ребёнок справился самостоятельно.
Если ребёнок не слушается, а вы заставляете его силой или криками, то нейронные связи, отвечающие за самодисциплину, не формируются.
Ситуация четвёртая: ребёнок привлекает внимание любой ценой
«Этот ребёнок – “юла”. Он активен, постоянно находится рядом, просит о помощи, хочет, чтобы мы посмотрели в его сторону, оценили действия, спросили, ответили, научили, поиграли и снова помогли. Если чувствуете с таким задирой раздражение, это маркер деструктивного поведения», – считает Екатерина Пастухова.
Почему ребёнок требует внимания? Чаще всего ему его просто не хватает. Бывает и так, что малыш привык, что на него обращают внимание только тогда, когда он ведёт себя плохо.
Если ребёнок не слушается, потому что требует внимания
Восполните дефицит. Каждый день полчаса уделяйте только ребёнку. Больше – лучше.
Игнорируйте, когда малыш ведёт себя неадекватно, чтобы вызвать вашу реакцию. Скажите, что освободитесь через пять минут и сами к нему подойдёте.
«Уделяйте качественное, включённое внимание без “подсказки” ребёнка, как бы опережая его просьбу», – говорит Екатерина Пастухова.
Ситуация пятая: агрессия у ребёнка
Если сын или дочь не просто игнорирует и капризничает, но и проявляет агрессию, то ведёт себя как «мститель», говорит психотерапевт Пастухова. А это значит, что малыш продолжительное время испытывает боль.
«Месть рождается из чувства длительной, накопленной обиды. Возможно, в борьбе за власть было много наказаний, теперь ребёнок учится наказывать в ответ. Месть не обязательно обращена к адресату, она может переноситься на других», – объяснила эксперт.
Если дошкольник на вас злится, спросите его:
«Ты хочешь сделать мне больно? Я тебя чем-то обидел?» – по выражению его лица поймёте, насколько ваш вопрос соответствует его переживанию.
Если это так, узнайте, чем вы его обидели и попросите за это прощения. Без оправданий, без «но», без «просто ты…». Определите, чего ждёте друг от друга. Наберитесь терпения – отношения восстанавливаются не быстро.
