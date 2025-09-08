Почему стоит отказаться от белого хлеба: 3 веские причины

Белый хлеб - это продукт глубокой переработки. Он имеет нежную текстуру, но содержит больше сахара и меньше питательных веществ, чем его цельнозерновые "братья". Регулярное употребление белого хлеба может привести к ряду серьезных проблем. РБК-Украина рассказывает о трех причинах ограничивать белый хлеб в своем рационе.

Резкий скачок сахара и риск диабета

Белый хлеб - это простой углевод, который содержит много сахара. Наш организм быстро его расщепляет, что вызывает резкий скачок уровня сахара в крови. После такого всплеска уровень сахара быстро падает, оставляя ощущение вялости и усталости. Об этом информирует American Heart Association.

Постоянные "качели" уровня сахара в крови повышают риск развития хронических заболеваний:

ожирение

диабет 2-го типа

болезни сердца

В отличие от белого, цельнозерновой хлеб содержит сложные углеводы и клетчатку. Его организм переваривает медленнее, поэтому уровень сахара в крови остается стабильным. Белый хлеб имеет высокий гликемический индекс, что делает его одним из худших продуктов для стабилизации сахара по версии Harvard School.

Отсутствие клетчатки вредит пищеварению

Зерно состоит из трех частей: отрубей, зародыша и эндосперма. Для изготовления белого хлеба производители удаляют отруби и зародыш, оставляя только эндосперм. Вместе с этими частями хлеб теряет клетчатку, витамины и минералы.

Клетчатка чрезвычайно важна для здоровья кишечника. Она помогает стабилизировать сахар в крови и обеспечивает чувство сытости. Диета, богатая клетчаткой, снижает риск болезней сердца и улучшает работу кишечника. Исследование показывает, что отсутствие клетчатки в белом хлебе может привести к проблемам с пищеварением, в частности к запорам.

Способствует набору веса

Регулярное употребление белого хлеба может привести к набору веса. В нем нет клетчатки и белка, которые нужны для ощущения сытости. Поэтому вы можете съесть много ломтиков, не чувствуя насыщения.

Белый хлеб часто содержит добавленный сахар и соль. Хотя цельнозерновые продукты помогают поддерживать здоровый вес, рафинированные зерна наоборот связывают с набором лишних килограммов и более высоким риском ожирения.