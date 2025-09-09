Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Можно ли сочетать золото и серебро: рекомендации стилиста и народные поверья 0 412

Люблю!
Дата публикации: 09.09.2025
BB.LV
Можно ли сочетать золото и серебро: рекомендации стилиста и народные поверья

Традиционно считается, что украшения нужно носить либо из серебра, либо из золота, подбирая металл по тону кожи, глаз и волос — тёплый или холодный. Сочетать их вместе не рекомендуют. Однако современные стилисты считают иначе и предлагают смело комбинировать разные металлы, соблюдая при этом определённые правила.

Мнение энерготерапевтов

Народные приметы тоже всегда были категоричны: сочетать желтый и белый металлы нельзя, это приведет к ухудшению здоровья и потере удачи. Восточные и западные астрологи объясняют это так.

Золото — металл солнца, это энергия мужская и активная, агрессивная и мощная.

А серебро — это иньская, женская, прохладная и лунная энергия. Она успокаивает и умиротворяет.

Если же их смешать, то в организме возникнет энергетический дисбаланс, который и приведет к различным несчастьям. Но, поскольку никаких серьезных научных исследований на эту тему просто нет, то каждый выбирает сам, верить в это или послушать стилистов.

Советы, как правильно миксовать металлы разных цветов

Итак, сочетать золото с серебром таки можно. Важно только, чтобы это был современный дизайн украшений.

«Бабушкины золотые серьги с тетушкиным серебряным наследным кольцом традиционного декора действительно будут смотреться несколько странно. Так что, если вам по душе винтаж, спокойно носите что-то одно и не мудрите», — советует стилист Светлана Зяблицева.

Выбирайте единую стилистику

Это правило очень простое: пусть ваши украшения из чего угодно будут в едином стиле. Согласитесь, нечто вычурное и обильно декорированное в стиле этники вряд ли будет рифмоваться с космическим и футуристическим, не так уж и важно, какого цвета будет металл?

Объединяйте тонкое с широким, массивное с изящным

«Отличное решение — собрать много гладких браслетов из золота и серебра, особенно, если они разной ширины. То же самое касается цепочек — из них можно собрать целое ожерелье, которое будет выглядеть интересно и актуально», — рекомендует стилист.

При этом не стоит разносить металл разного цвета по разным отделам тела — пусть украшения сочетаются и «играют» рядом на пальцах, запястьях, шее или в вариантах брошей.

Добавляйте и другие акцентные элементы

«Если вы любите выделяться, можете к золоту и серебру добавить медь и металл, кожу и дерево, некоторые умудряются органично вписать в образ даже разноцветный пластик, крафтовую бумагу, шелк и бархат, винтажные пуговицы и интересные эмали», — предлагает Светлана.

Источник: womanhit

Читайте нас также:
#мода
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 153
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы 123
«Не отпускает»: почему некоторые расставания «болят» годами, и что это говорит о вас
«Не отпускает»: почему некоторые расставания «болят» годами, и что это говорит о вас 167
Любовь и стиль: Ричард Гир и его супруга покорили Милан
Любовь и стиль: Ричард Гир и его супруга покорили Милан 179

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 16
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 23
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 67
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 55
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 60
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Политика
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше? 44
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 16
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 23
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 67

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео