Можно ли сочетать золото и серебро: рекомендации стилиста и народные поверья

Традиционно считается, что украшения нужно носить либо из серебра, либо из золота, подбирая металл по тону кожи, глаз и волос — тёплый или холодный. Сочетать их вместе не рекомендуют. Однако современные стилисты считают иначе и предлагают смело комбинировать разные металлы, соблюдая при этом определённые правила.

Мнение энерготерапевтов

Народные приметы тоже всегда были категоричны: сочетать желтый и белый металлы нельзя, это приведет к ухудшению здоровья и потере удачи. Восточные и западные астрологи объясняют это так.

Золото — металл солнца, это энергия мужская и активная, агрессивная и мощная.

А серебро — это иньская, женская, прохладная и лунная энергия. Она успокаивает и умиротворяет.

Если же их смешать, то в организме возникнет энергетический дисбаланс, который и приведет к различным несчастьям. Но, поскольку никаких серьезных научных исследований на эту тему просто нет, то каждый выбирает сам, верить в это или послушать стилистов.

Советы, как правильно миксовать металлы разных цветов

Итак, сочетать золото с серебром таки можно. Важно только, чтобы это был современный дизайн украшений.

«Бабушкины золотые серьги с тетушкиным серебряным наследным кольцом традиционного декора действительно будут смотреться несколько странно. Так что, если вам по душе винтаж, спокойно носите что-то одно и не мудрите», — советует стилист Светлана Зяблицева.

Выбирайте единую стилистику

Это правило очень простое: пусть ваши украшения из чего угодно будут в едином стиле. Согласитесь, нечто вычурное и обильно декорированное в стиле этники вряд ли будет рифмоваться с космическим и футуристическим, не так уж и важно, какого цвета будет металл?

Объединяйте тонкое с широким, массивное с изящным

«Отличное решение — собрать много гладких браслетов из золота и серебра, особенно, если они разной ширины. То же самое касается цепочек — из них можно собрать целое ожерелье, которое будет выглядеть интересно и актуально», — рекомендует стилист.

При этом не стоит разносить металл разного цвета по разным отделам тела — пусть украшения сочетаются и «играют» рядом на пальцах, запястьях, шее или в вариантах брошей.

Добавляйте и другие акцентные элементы

«Если вы любите выделяться, можете к золоту и серебру добавить медь и металл, кожу и дерево, некоторые умудряются органично вписать в образ даже разноцветный пластик, крафтовую бумагу, шелк и бархат, винтажные пуговицы и интересные эмали», — предлагает Светлана.

