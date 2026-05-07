Певица Алсу впервые побывала в Ереван и поделилась яркими кадрами из путешествия. В компании близких подруг артистка наслаждалась атмосферой города и местной кухней.

В своих соцсетях Алсу, которая пару месяцев назад сменила имидж, опубликовала новые фото из поездки в Армению. Певица в компании своих подруг, среди которых жена комика Гарика Мартиросяна Жанна Левина, с которой они дружат много лет, впервые посетила Ереван и осталась под сильным впечатлением

"Впервые побывала в Ереване — и до сих пор под впечатлением! Такой гостеприимный, красивый, вкусный, яркий город с особенной атмосферой, и даже не знаю, как так получилось, что я ни разу здесь не была. Мои девочки любимые, спасибо, что открыли мне этот город, показали его изнутри, с душой. Кажется, это только начало моих частых визитов в солнечную Армению!".

На новых фотографиях Алсу наслаждается местной кухней, посещает достопримечательности и гуляет по столице Армении.

