Уход за ротовой полостью собаки является важной гигиенической процедурой, поскольку это касается не только эстетики, но и здоровья вашего питомца, утверждает ветеринар Жанна Каштанова.

Что произойдет, если не чистить зубы собаке

После кормления на зубах образуется мягкий налет. Если его не удалять, со временем он минерализуется, что приводит к образованию зубного камня. Устранить зубной камень с помощью домашних средств уже не получится, и вам придется обратиться к ветеринару.

Кроме того, зубной налет создает идеальные условия для размножения патогенных микроорганизмов, которые могут вызвать такие заболевания, как стоматит, гингивит, кариес, пульпит, периодонтит и другие. При переходе этих заболеваний в хроническую форму могут пострадать внутренние органы, включая сердечно-сосудистую систему, а также снизится иммунитет животного.

Как часто нужно чистить зубы

Оптимально – каждый день. Однако, будем честны, немногие владельцы придерживаются этого режима. Поэтому рекомендуется проводить процедуру хотя бы два-три раза в неделю. Также полезно раз в год посещать стоматолога, например, во время профилактического осмотра в ветеринарной клинике.

Можно ли использовать человеческие щетку и пасту

Зубные пасты, предназначенные для людей, имеют ярко выраженный мятный вкус и запах, которые могут не понравиться собаке. Производители паст для животных создают их с более привычными для питомцев ароматами, такими как мясо или печень.

Кроме того, состав паст для животных отличается от человеческих. В них не содержатся соединения, которые могут вызвать расстройства желудка у собак, такие как лаурилсульфат, ксилит или фториды.

В качестве антибактериальных компонентов в специальных зубных пастах используются глюкозооксидаза и лактопероксидаза, которые считаются безопасными для животных. Для механической очистки зубов в пасту добавляют двуокись кремния и пищевую соду.

Человеческая зубная щетка также не подходит для собак – она может быть неудобной и травмирующей, что вызовет у животного страх перед этой процедурой в будущем. Поэтому лучше приобрести специальную щетку для питомца.

Как приучить собаку к чистке зубов

Приучать собаку к этому простому ритуалу лучше с раннего возраста или постепенно: дайте ей обнюхать и познакомиться с щеткой и пастой, не забывая поощрять питомца после завершения процедуры.

Для непоседливых собак можно сначала использовать средства, такие как пенки, ополаскиватели или спреи.

Для профилактики стоматологических проблем можно включить в рацион специальные корма. Благодаря более плотной структуре они дольше сохраняют форму, и зубы собаки глубже погружаются в крокеты, которые выполняют роль зубной щетки. Полифосфат натрия в составе таких кормов связывает кальций из слюны.

Как правильно чистить зубы

Прежде всего, чистить зубы следует как спереди, так и сзади, ведь налет накапливается не только на наружной щечной поверхности, но и со стороны языка.

Также важно не затягивать процедуру – животному трудно выдерживать это более трех минут подряд. Не забудьте поощрить питомца за терпение.