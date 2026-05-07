Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сборная Латвии по хоккею в Риге проведет последний товарищеский матч перед чемпионатом мира 0 324

Спорт
Дата публикации: 07.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сборная Латвии по хоккею в Риге проведет последний товарищеский матч перед чемпионатом мира
ФОТО: LETA

Мужская сборная Латвии по хоккею сегодня в Риге проведет последний товарищеский матч перед чемпионатом мира, вновь встретившись с командой Норвегии, пишет ЛЕТА.

Матч на арене "Xiaomi" начнется в 19:30, прямую трансляцию будет вести канал TV6.

В среду латвийские хоккеисты одержали победу в овертайме со счетом 3:2. Две шайбы, в том числе победную, забросил Сандис Вилманис, который до этого не отличался в составе взрослой сборной. Также гол в своем дебютном матче забил 17-летний Оливер Мурниекс.

В апреле латвийские хоккеисты дома провели товарищеские матчи с Австрией (3:4 и 1:0), затем в Лахти сыграли против Финляндии (2:1 в овертайме) и Дании (2:1 по буллитам), а на прошлой неделе в Братиславе встречались со Словакией (5:1 и 2:5).

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 15 по 31 мая в Цюрихе и Фрибуре, Швейцария.

Читайте нас также:
#хоккей #Норвегия #Латвия #спорт #молодежь #чемпионат мира #Швейцария
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Американский суд рассекретил предсмертную записку Эпштейна
В мире
Изображение к статье: Четверо детей и море эмоций: откровение Дмитрия Брекоткина
Люблю!
Изображение к статье: Заседание Сейма Латвии. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Что май цветущий нам готовит: этим знакам зодиака особенно повезет
Люблю!
Изображение к статье: Пожилая пара
Наша Латвия
Изображение к статье: «Лает против фашизма», - написано на песике, участвующем в пикете у Рижской Думы. Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Американский суд рассекретил предсмертную записку Эпштейна
В мире
Изображение к статье: Четверо детей и море эмоций: откровение Дмитрия Брекоткина
Люблю!
Изображение к статье: Заседание Сейма Латвии. Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео