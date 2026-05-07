Мужская сборная Латвии по хоккею сегодня в Риге проведет последний товарищеский матч перед чемпионатом мира, вновь встретившись с командой Норвегии, пишет ЛЕТА.

Матч на арене "Xiaomi" начнется в 19:30, прямую трансляцию будет вести канал TV6.

В среду латвийские хоккеисты одержали победу в овертайме со счетом 3:2. Две шайбы, в том числе победную, забросил Сандис Вилманис, который до этого не отличался в составе взрослой сборной. Также гол в своем дебютном матче забил 17-летний Оливер Мурниекс.

В апреле латвийские хоккеисты дома провели товарищеские матчи с Австрией (3:4 и 1:0), затем в Лахти сыграли против Финляндии (2:1 в овертайме) и Дании (2:1 по буллитам), а на прошлой неделе в Братиславе встречались со Словакией (5:1 и 2:5).

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 15 по 31 мая в Цюрихе и Фрибуре, Швейцария.