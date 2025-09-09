Baltijas balss logotype
Оксана Акиньшина впервые опубликовала фото в объятиях Данилы Козловского

Люблю!
Дата публикации: 09.09.2025
womanhit
Кадр из фильма "Стиляги".

Кадр из фильма "Стиляги".

На снимке Данила и Оксана позируют на фоне горного пейзажа.

38-летняя Оксана Акиньшина опубликовала редкое совместное фото с 40-летним Данилой Козловским во время отдыха на курорте. Актриса запечатлена в объятиях своего возлюбленного на фоне живописных гор и водоема. Данила был в белой льняной рубашке и солнцезащитных очках, а Оксана — в голубой футболке, оба улыбались, делая селфи.

kozl.jpg

Фото: соцсети

Пара старается не афишировать свои отношения, однако это фото стало одним из первых открытых подтверждений их чувств. Информация о романе артистов появилась пять лет назад во время съемок фильма «Чернобыль». Там они играли главные роли. По словам Козловского, ради Акиньшиной он расстался с Ольгой Зуевой, с которой у него есть дочь. У Оксаны трое детей от разных отношений.

Поклонники с энтузиазмом приняли снимок, оставляя массу комплиментов и пожеланий счастья в комментариях.

#знаменитости
Оставить комментарий

