38-летняя Оксана Акиньшина опубликовала редкое совместное фото с 40-летним Данилой Козловским во время отдыха на курорте. Актриса запечатлена в объятиях своего возлюбленного на фоне живописных гор и водоема. Данила был в белой льняной рубашке и солнцезащитных очках, а Оксана — в голубой футболке, оба улыбались, делая селфи.

Фото: соцсети

Пара старается не афишировать свои отношения, однако это фото стало одним из первых открытых подтверждений их чувств. Информация о романе артистов появилась пять лет назад во время съемок фильма «Чернобыль». Там они играли главные роли. По словам Козловского, ради Акиньшиной он расстался с Ольгой Зуевой, с которой у него есть дочь. У Оксаны трое детей от разных отношений.

Поклонники с энтузиазмом приняли снимок, оставляя массу комплиментов и пожеланий счастья в комментариях.