Почему из бабушкиного сервиза не стоит пить чай, а старую алюминиевую кастрюлю лучше выбросить

Кажется, что самое опасное на кухне – это брызги раскаленного масла, горячий пар из-под крышки и слишком большое количество соли в готовой еде. Однако опасной может быть и ваша любимая посуда для готовки! Рассказываем, от каких кастрюль, тарелок и чашек стоит отказаться и почему нужно это сделать поскорее.

Фарфор советских времен

В СССР при производстве чашек и тарелок использовали красящие и глазурирующие составы, которые содержали свинец и кадмий. Тогда они считались совершенно безопасными для человека и окружающей среды. А сейчас нам известно, что это вредные вещества, которые выделяются при нагреве посуды.

Если у вас осталась любимая бабушкина чашка с трогательными голубыми цветочками, поставьте ее на полку, чтобы вспоминать детство с улыбкой. А вот пить горячий чай из нее не стоит, выберите сервиз «помоложе».

Глиняная посуда ручной работы То же самое касается кувшинов и блюд ручной работы, которые наши мамы и папы привозили из путешествий по просторам необъятной родины. Такая посуда часто была покрыта надглазурной росписью: отшелушивающиеся кусочки краски, попадающие в еду или напитки, могут вызывать проблемы с пищеварением, особенно при постоянном использовании.

Такой тип росписи узнать просто: проведите рукой по стенке кувшина или по поверхности блюда. Если рисунок выпуклый и кажется более гладким на шероховатом фоне керамики, этой посуде тоже место только на полке «для красоты».

Посуда с антипригарным покрытием, которую изготовили до 2010 года

У каждой хозяйки есть любимая «идеальная сковородка»: она может быть покрыта царапинками, но на ней получаются лучшие в мире кружевные блины, которые обожают дети и гости. Как с ней вообще можно расстаться?

А сделать это нужно, если вы купили ее с десяток лет назад. То же касается набора кастрюль, которые вам подарила бабушка на свадьбу.

Дело в том, что до 2010 года во всем мире выпускали посуду с антипригарным покрытием на основе перфтороктановой кислоты. Но потом провели полномасштабные исследования и обнаружили, что такая посуда является токсичной, так что теперь промышленное использование этого компонента запрещено законодательно. Современные сковородки и сотейники имеют более безопасное покрытие – керамическое, титановое и т. д.

Алюминиевая посуда

Этот металл всем хорош: он легкий, дешевый и быстро нагревается. Но совершенно безопасной является только алюминиевая посуда с антипригарным покрытием (оно может быть разных типов). Кастрюли и ковши характерного серо-серебристого цвета лучше убрать с кухни подальше: при пользовании этой популярной в советские времена посудой в пищу выделяется алюминий.

Поврежденные формы из силикона

Те, кто хоть раз пробовал запекать коржи для тортов, маффины или чизкейки в силиконовых формах, становятся поклонниками этого замечательного современного материала навсегда. Он безопасен и безвреден при нагревании до 250 °С, так что использовать такие формы можно совершенно спокойно. Но только в том случае, если вы никогда не допускали перегревания силикона. Это могло произойти, если вы забывали пирог в духовке или случайно включали огонь под стоящей на плите формой – так, что на ней возникли подпалины.

В этом случае структура силикона нарушается, а микрочастицы материала будут постоянно попадать в ваши пироги и торты, что опасно для здоровья в долгосрочной перспективе. Избавьтесь от такой посуды без сожаления и купите новую форму, которая будет вас долго радовать.

Пластиковая посуда

Пластик пластику рознь: некоторые виды синтетических материалов относительно безопасны (при правильном использовании), а другие можно использовать только один раз и при строгом соблюдении всех правил. Всю информацию о пластиковой посуде можно получить благодаря маркировке на самих тарелках, чашках, стаканах и вилках или же на упаковке. Что обозначают эти треугольники, буквы и цифры?

Значок PVC или треугольник с цифрой 3. ПВХ (поливинилхлорид) является опасным. Такую посуду не следует покупать, давать ее детям запрещено.

Этот значок означает, что посуда изготовлена из полистирола. Она подходит только для холодных продуктов, использовать ее в микроволновках строжайше запрещено. В такую посуду нельзя наливать и алкогольные напитки, потому что в этом случае будет выделяться стирол. Он накапливается в печени и почках и вызывает серьезные заболевания.

Это маркировка полипропилена: такую посуду можно использовать для горячих напитков и продуктов, она безопасна при температуре до 100 °С. А вот алкоголь наливать в такие стаканы нельзя. При контакте этилового спирта и полипропилена выделяются токсины – формальдегид и фенол, которые очень вредны для почек и печени.

Треугольник на упаковке, состоящий из трех стрелок, означает, что посуда изготовлена из вторсырья или может быть переработана. Цифры внутри треугольника содержат информацию о том, из какого материала сделана посуда:

1–19 – пластик,

20–39 – бумага и картон,

40–49 – металл,

50–59 – древесина,

60–69 – ткань и текстиль,

70–79 – стекло.

Нарисованный на упаковке знак «бокал и вилка» означает, что из такой посуды можно есть какие угодно продукты и блюда. В том числе и горячие. А вот если такой значок перечеркнут, то пластиковые изделия запрещено использовать для хранения или любого другого контакта с продуктами питания.

Отдельно стоит упомянуть пластиковые бутылки из-под воды (маркировка PET(Е) или ПЭТ с цифрой 1). Их нельзя использовать более одного раза, категорически запрещено наливать туда молоко или спиртные напитки, потому что с молочным белком и этиловым спиртом такой пластик сразу вступает в реакцию, выделяя токсины.

Треугольник с цифрой 7 и надписью OTHER (ПРОЧИЕ) тоже должен вас насторожить. Такие изделия нельзя использовать повторно, в них содержится множество вредных химических веществ, включая крайне токсичный бисфенол А (BPA). В микроволновках их применять запрещено.