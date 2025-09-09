Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему из бабушкиного сервиза не стоит пить чай, а старую алюминиевую кастрюлю лучше выбросить 0 579

Люблю!
Дата публикации: 09.09.2025
Tea
Почему из бабушкиного сервиза не стоит пить чай, а старую алюминиевую кастрюлю лучше выбросить

Кажется, что самое опасное на кухне – это брызги раскаленного масла, горячий пар из-под крышки и слишком большое количество соли в готовой еде. Однако опасной может быть и ваша любимая посуда для готовки! Рассказываем, от каких кастрюль, тарелок и чашек стоит отказаться и почему нужно это сделать поскорее.

Фарфор советских времен

В СССР при производстве чашек и тарелок использовали красящие и глазурирующие составы, которые содержали свинец и кадмий. Тогда они считались совершенно безопасными для человека и окружающей среды. А сейчас нам известно, что это вредные вещества, которые выделяются при нагреве посуды.

Если у вас осталась любимая бабушкина чашка с трогательными голубыми цветочками, поставьте ее на полку, чтобы вспоминать детство с улыбкой. А вот пить горячий чай из нее не стоит, выберите сервиз «помоложе».

Глиняная посуда ручной работы То же самое касается кувшинов и блюд ручной работы, которые наши мамы и папы привозили из путешествий по просторам необъятной родины. Такая посуда часто была покрыта надглазурной росписью: отшелушивающиеся кусочки краски, попадающие в еду или напитки, могут вызывать проблемы с пищеварением, особенно при постоянном использовании.

Такой тип росписи узнать просто: проведите рукой по стенке кувшина или по поверхности блюда. Если рисунок выпуклый и кажется более гладким на шероховатом фоне керамики, этой посуде тоже место только на полке «для красоты».

Посуда с антипригарным покрытием, которую изготовили до 2010 года

У каждой хозяйки есть любимая «идеальная сковородка»: она может быть покрыта царапинками, но на ней получаются лучшие в мире кружевные блины, которые обожают дети и гости. Как с ней вообще можно расстаться?

А сделать это нужно, если вы купили ее с десяток лет назад. То же касается набора кастрюль, которые вам подарила бабушка на свадьбу.

Дело в том, что до 2010 года во всем мире выпускали посуду с антипригарным покрытием на основе перфтороктановой кислоты. Но потом провели полномасштабные исследования и обнаружили, что такая посуда является токсичной, так что теперь промышленное использование этого компонента запрещено законодательно. Современные сковородки и сотейники имеют более безопасное покрытие – керамическое, титановое и т. д.

Алюминиевая посуда

Этот металл всем хорош: он легкий, дешевый и быстро нагревается. Но совершенно безопасной является только алюминиевая посуда с антипригарным покрытием (оно может быть разных типов). Кастрюли и ковши характерного серо-серебристого цвета лучше убрать с кухни подальше: при пользовании этой популярной в советские времена посудой в пищу выделяется алюминий.

Поврежденные формы из силикона

Те, кто хоть раз пробовал запекать коржи для тортов, маффины или чизкейки в силиконовых формах, становятся поклонниками этого замечательного современного материала навсегда. Он безопасен и безвреден при нагревании до 250 °С, так что использовать такие формы можно совершенно спокойно. Но только в том случае, если вы никогда не допускали перегревания силикона. Это могло произойти, если вы забывали пирог в духовке или случайно включали огонь под стоящей на плите формой – так, что на ней возникли подпалины.

В этом случае структура силикона нарушается, а микрочастицы материала будут постоянно попадать в ваши пироги и торты, что опасно для здоровья в долгосрочной перспективе. Избавьтесь от такой посуды без сожаления и купите новую форму, которая будет вас долго радовать.

Пластиковая посуда

Пластик пластику рознь: некоторые виды синтетических материалов относительно безопасны (при правильном использовании), а другие можно использовать только один раз и при строгом соблюдении всех правил. Всю информацию о пластиковой посуде можно получить благодаря маркировке на самих тарелках, чашках, стаканах и вилках или же на упаковке. Что обозначают эти треугольники, буквы и цифры?

Значок PVC или треугольник с цифрой 3. ПВХ (поливинилхлорид) является опасным. Такую посуду не следует покупать, давать ее детям запрещено.

Этот значок означает, что посуда изготовлена из полистирола. Она подходит только для холодных продуктов, использовать ее в микроволновках строжайше запрещено. В такую посуду нельзя наливать и алкогольные напитки, потому что в этом случае будет выделяться стирол. Он накапливается в печени и почках и вызывает серьезные заболевания.

Это маркировка полипропилена: такую посуду можно использовать для горячих напитков и продуктов, она безопасна при температуре до 100 °С. А вот алкоголь наливать в такие стаканы нельзя. При контакте этилового спирта и полипропилена выделяются токсины – формальдегид и фенол, которые очень вредны для почек и печени.

Треугольник на упаковке, состоящий из трех стрелок, означает, что посуда изготовлена из вторсырья или может быть переработана. Цифры внутри треугольника содержат информацию о том, из какого материала сделана посуда:

1–19 – пластик,

20–39 – бумага и картон,

40–49 – металл,

50–59 – древесина,

60–69 – ткань и текстиль,

70–79 – стекло.

Нарисованный на упаковке знак «бокал и вилка» означает, что из такой посуды можно есть какие угодно продукты и блюда. В том числе и горячие. А вот если такой значок перечеркнут, то пластиковые изделия запрещено использовать для хранения или любого другого контакта с продуктами питания.

Отдельно стоит упомянуть пластиковые бутылки из-под воды (маркировка PET(Е) или ПЭТ с цифрой 1). Их нельзя использовать более одного раза, категорически запрещено наливать туда молоко или спиртные напитки, потому что с молочным белком и этиловым спиртом такой пластик сразу вступает в реакцию, выделяя токсины.

Треугольник с цифрой 7 и надписью OTHER (ПРОЧИЕ) тоже должен вас насторожить. Такие изделия нельзя использовать повторно, в них содержится множество вредных химических веществ, включая крайне токсичный бисфенол А (BPA). В микроволновках их применять запрещено.

Читайте нас также:
#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
6
0
1
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 153
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы 123
«Не отпускает»: почему некоторые расставания «болят» годами, и что это говорит о вас
«Не отпускает»: почему некоторые расставания «болят» годами, и что это говорит о вас 167
Любовь и стиль: Ричард Гир и его супруга покорили Милан
Любовь и стиль: Ричард Гир и его супруга покорили Милан 179

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 17
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 23
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 67
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 57
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 60
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Политика
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше? 45
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 17
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 23
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 67

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео