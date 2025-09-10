Baltijas balss logotype
Эти проверенные народные методы помогут вернуть кухонным полотенцам белоснежный вид

Люблю!
Дата публикации: 10.09.2025
1001sovet
Эти проверенные народные методы помогут вернуть кухонным полотенцам белоснежный вид

Кухонные полотенца — одни из самых употребляемых вещей на кухне. Они быстро загрязняются, впитывают жир, запахи и красящие вещества, из-за чего со временем теряют белизну и аккуратный вид. Обычная стирка не всегда спасает, но существуют простые и действенные методы, которые знают опытные хозяйки. Они позволяют сделать даже старые полотенца снова белоснежными, будто только что из магазина.

Как отбелить кухонные полотенца: проверенные способы

  • Раствор с горчицей, растительным маслом и порошком. В 10 л горячей воды добавьте 2 ст. л. сухой горчицы, 1 ст. л. растительного масла и 2 ст. л. стирального порошка. Хорошо размешайте и замочите полотенца на 10–12 часов, можно оставить на ночь. Прополощите сначала в холодной, а затем в горячей воде. Такой метод прекрасно выводит стойкие загрязнения и возвращает полотенцам первоначальную белизну.

  • Лимонная кислота против пятен от еды. Сначала постирайте полотенца с хозяйственным мылом. На проблемные участки насыпьте немного лимонной кислоты. Оставьте на 1 час, после чего хорошо прополощите полотенца в прохладной воде. Этот способ особенно эффективен против следов от вина, свеклы, жира или ягод.

  • Нашатырный спирт от кофейных и чайных пятен. Смешайте нашатырь с водой в пропорции 1:1. Обработайте раствором загрязненные места и оставьте на 60 минут. Затем окуните полотенца в мыльный раствор и еще раз постирайте. Этот метод отлично справляется с темными следами от напитков.

  • Моющее средство для посуды от жирных пятен. В горячую воду добавьте жидкое моющее средство. Намочите полотенца на 2–3 часа, после этого выстирайте и хорошо выполощите. Благодаря свойствам расщеплять жир этот способ помогает восстановить даже очень загрязненные ткани.

Как не допустить пожелтения и появления пятен на полотенцах

  • Не оставляйте полотенца мокрыми. Влажный текстиль быстро впитывает запахи и способствует размножению бактерий.

  • Стирайте чаще. Лучше постирать полотенце сразу после сильного загрязнения, чем пытаться отбелить устаревшие пятна.

  • Используйте кипячение. Раз в месяц кипятите полотенца с добавлением соды или мыла — это простой способ профилактического отбеливания.

#стирка
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео