Эти проверенные народные методы помогут вернуть кухонным полотенцам белоснежный вид

Раствор с горчицей, растительным маслом и порошком. В 10 л горячей воды добавьте 2 ст. л. сухой горчицы, 1 ст. л. растительного масла и 2 ст. л. стирального порошка. Хорошо размешайте и замочите полотенца на 10–12 часов, можно оставить на ночь. Прополощите сначала в холодной, а затем в горячей воде. Такой метод прекрасно выводит стойкие загрязнения и возвращает полотенцам первоначальную белизну.

Лимонная кислота против пятен от еды. Сначала постирайте полотенца с хозяйственным мылом. На проблемные участки насыпьте немного лимонной кислоты. Оставьте на 1 час, после чего хорошо прополощите полотенца в прохладной воде. Этот способ особенно эффективен против следов от вина, свеклы, жира или ягод.

Нашатырный спирт от кофейных и чайных пятен. Смешайте нашатырь с водой в пропорции 1:1. Обработайте раствором загрязненные места и оставьте на 60 минут. Затем окуните полотенца в мыльный раствор и еще раз постирайте. Этот метод отлично справляется с темными следами от напитков.