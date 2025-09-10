Грация в Венеции: Вера Брежнева в новом фотосете покорила Сеть

Поп-певица, актриса и телеведущая Вера Брежнева регулярно делится свежими кадрами со своими поклонниками. Пару часов назад экс-участница «ВИА Гры» снова привлекла внимание публики. Артистка опубликовала фотографии из недавнего путешествия по Венеции. Соответствующие снимки она разместила на странице личного блога.

Перед фанатами Вера предстала в разных амплуа. Сначала исполнительница хита «Любовь спасет мир» позировала в элегантном вечернем платье без бретелей. Она удобно разместилась на софе и задумчиво посмотрела в камеру. После артистка показала свои ноги и кадры с прогулки на катере. 43-летняя Брежнева выглядела умиротворенно.

Cоцсети

Публикация знаменитости собрала большое количество лайков и комментариев. Поклонники Веры отметили не только ее красоту, но и утонченное чувство стиля.

«Грация, лебединая шея, золотые волосы… Просто вау», «Вера великолепна, как всегда», «Просто глаз не отвести», — написали пользователи Сети.