Как быстро избавиться от изжоги: врач назвал 5 простых способов

Люблю!
Дата публикации: 12.09.2025
Doctorpiter
Как быстро избавиться от изжоги: врач назвал 5 простых способов

Неприятное чувство жжения обычно появляется сразу после еды и не проходит несколько часов, доставляя сильный дискомфорт. Как от него легко избавиться? Объясняет эндокринолог Алексей Жито.

Изжога периодически мучает миллионы людей. Она считается самым распространенным симптомом ГЭРБ — рефлюксной болезни. Во время изжоги человек ощущает:

  • неприятное жжение в груди и животе,

  • боль в желудке,

  • иногда и тошноту.

— Главное, что хочу донести: если изжога мучает вас продолжительное время, обратитесь за медицинской помощью! Это неприятное явление может говорить о наличии серьезного заболевания, — предупреждает эксперт.

Иногда изжога может появиться после «тяжелой» пищи: виноваты слишком жирные, жареные или соленые продукты. Если вы понимаете, что переели чего-то нехорошего и уже нет сил терпеть, то избавиться от неприятных ощущений можно следующими способами.

Выпить пищевой соды

Часто при изжоге хорошо помогает выпить половину чайной ложки пищевой соды. По своему составу это обычный раствор гидрокарбоната натрия (NaHCO3). Благодаря высокому рН сода действительно способна нейтрализовать кислую среду желудка. Ее нужно добавить в обычную питьевую воду, тщательно размешать и выпить.

Пожевать жевательную резинку

— Эффективность такого способа при изжоге связана с увеличением выработки слюны. Она состоит из воды и ионов гидрокарбоната, которые способствуют тому, что рН-среда становится более щелочной, — поясняет эндокринолог.

При проглатывании слюна попадает в пищевод и восстанавливает нормальный кислотно-щелочной баланс.

Выпить газированной воды

Речь идет о минеральной воде, а не о сладкой газировке. Такие напитки содержат гидрокарбонат натрия и снижают выраженность кислотного рефлюкса.

Важно: сами газы могут способствовать усилению изжоги, поэтому целесообразно «дать им выйти». И пить минералку лучше неспеша, маленькими глоточками.

Съесть корочку хлеба

Хлеб работает как губка для соляной кислоты и меняет рН за счет всасывания кислоты. Да, способ весьма необычный, но зато действенный. Конечно, на хлебе не должно быть масла, сыра, колбасы и других продуктов. Есть надо тоже не спеша, тщательно пережевывая каждый кусочек.

Выпить специальные лекарства

Конечно, о таком способе точно знают все: если под рукой есть аптечка, то лучше все-таки ею воспользоваться.

— Таблетки от изжоги содержат карбонат магния и карбонат кальция, которые нейтрализуют соляную кислоту и нормализуют рН пищевода. Как правило, это безрецептурные препараты, которые называются «антацидами». Купить их можно в любой аптеке, — заключил врач.

Как еще помочь ЖКТ при переедании:

  • Выпейте травяной чай, например на основе мяты или зеленый, для улучшения перистальтики и снятия спазма.

  • Устройте разгрузочный день, как вариант — кефирный.

  • Не забывайте про питьевой режим: стакан воды за полчаса до завтрака улучшает перистальтику кишечника и препятствует газообразованию.

  • Приведите в норму кислотно-щелочной баланс, для чего подойдут сухофрукты, морковь или яблоки.

  • И не забывайте регулярно укреплять мышцы брюшного пресса — это способствует улучшению перистальтики желудка и кишечника.

#здоровье
Оставить комментарий

