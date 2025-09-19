Baltijas balss logotype
Пять природных лекарей, которые должны расти у вас дома

Люблю!
Дата публикации: 19.09.2025
BB.LV
Пять природных лекарей, которые должны расти у вас дома

Комнатные растения – это не только декор дома. Растения очищают воздух в помещении и имеют широкий спектр полезных свойств, улучшают самочувствие и поддерживают здоровье. Вот пять целебных растений, которые необходимо иметь в доме.

1. Лаванда - для снятия стресса

На протяжении сотен лет лаванда используется в качестве успокаивающего средства, для снятия стресса и напряжения. Просто добавьте лаванду в воду, когда принимаете ванну, и воспользуйтесь преимуществами ароматерапии, чтобы расслабиться. Или приготовьте успокаивающий чай с этим растением. Аромат лаванды замедляет частоту сердечных сокращений, снижает кровяное давление и расслабляет.

2. Бостонский папоротник - для очистки воздуха

Исследование NASA показало, что некоторые комнатные растения, такие как бостонский папоротник, могут очистить дом, защищая жильцов от опасных токсинов. Чтобы очистить воздух, расположите в комнате два-три папоротника на расстоянии друг от друга, чтобы каждое растение могло дышать.

3. Алоэ вера может уменьшить боль и воспаление

Алоэ вера содержит много соединений, которые снижают воспаление, отек, покраснение, боль и зуд. Срежьте по горизонтали лист алоэ вера и положите его на рану. Это поможет быстрее ее вылечить. Гель из алоэ, нанесенный на поврежденную кожу, создает естественную повязку.

4. Мята успокаивает желудок

Мятный чай можно использовать для устранения тошноты и утреннего недомогания. Положите столовую ложку сушеных листьев мяты в чашку кипятка, оставьте на 30 минут, затем процедите и выпейте этот настой. Кроме того, вы можете съесть лист свежей мяты, когда пьете травяной чай.

5. Петрушка - для снятия симптомов аллергии

Петрушка ингибирует секрецию гистамина - соединения, которое вызывает аллергию, сыпь и сенную лихорадку. Просто добавьте две столовые ложки высушенных листьев петрушки в стакан кипятка, подождите 10 минут, процедите настой и выпейте его.

Источник: noi.md

#дом #цветы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео