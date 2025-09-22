Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Cемья или работа: что выбрать, если карьера идет вверх 0 1615

Люблю!
Дата публикации: 22.09.2025
womanhit
Cемья или работа: что выбрать, если карьера идет вверх

В какой-то момент жизни многие женщины оказываются перед непростым выбором: продолжать стремительный карьерный рост или сосредоточиться на семье. На первый взгляд, кажется, что одно неизбежно исключает другое, и чем выше взлетаешь в профессии, тем сложнее удерживать баланс. Но так ли это на самом деле? Как сделать правильный выбор, рассказала коуч Дарья Носова.

Почему выбор кажется таким сложным

Когда карьера начинает активно развиваться, человек погружается в проекты, ответственность и задачи, которые требуют максимальной вовлеченности. В этот период времени и силы распределяются в пользу работы. Наш эксперт: «Одновременно общество (и внутренние ожидания) диктует, что „пора“ создавать или укреплять семью. Получается внутренний конфликт: мы как будто стоим на развилке, где каждый путь обещает многое, но требует жертв».

Миф о «двух параллельных мирах»

Часто можно услышать: «Семья или работа». Словно это два взаимоисключающих направления. «На самом деле, многие современные исследования в области психологии и HR подтверждают: успешная карьера и гармоничная личная жизнь могут сосуществовать. Но есть нюанс — приоритеты нельзя держать в равной позиции всегда. В разные периоды жизни „маятник“ будет смещаться», — подчеркивает Дарья.

  • Когда важен рывок в профессии — часть бытовых задач можно делегировать или временно снизить социальную активность.

  • Когда семья требует большего участия — стоит замедлить карьерный темп, но не бросать полностью.

Семья как ресурс, а не ограничение

Часто женщины боятся, что семья станет «тормозом» для их карьеры. Но в долгосрочной перспективе именно семья может быть источником энергии и устойчивости. Поддержка близких помогает легче переживать стрессовые периоды, быстрее восстанавливаться и даже эффективнее работать.

«По данным исследований, люди, у которых есть значимые отношения вне работы, меньше выгорают. Это особенно важно, если карьера набирает темп и требует высокой отдачи», — отмечает специалист.

Карьера: инвестиция в себя

С другой стороны, карьера — это не только деньги и статус, но и инвестиция в собственную личность. Работа развивает компетенции, расширяет кругозор и дает ощущение самореализации. Для многих женщин именно профессиональные достижения становятся фундаментом уверенности и внутренней опоры.

«Но здесь важно помнить: работа — это часть жизни, а не вся жизнь. И если ради нее приходится систематически жертвовать здоровьем, близкими отношениями и внутренним равновесием, то рано или поздно цена окажется слишком высокой», — предупреждает Дарья.

Практические советы, как не «потерять баланс»

  • Определите ключевые ценности. Что для вас сейчас важнее — материальная стабильность, статус, эмоциональная близость, родительство? Приоритеты меняются, и это нормально.

  • Не ищите идеальной формулы. Баланс — это процесс, а не конечная точка. Иногда карьера требует большего, иногда семья.

  • Учитесь делегировать. И дома, и на работе. Нельзя тянуть все на себе и при этом оставаться счастливой.

  • Разговаривайте с близкими. Часто партнеры или дети готовы поддержать, если им честно объяснить, что сейчас вы в периоде интенсивного роста.

  • Ставьте границы. Умение выключать телефон после 20:00 или не брать работу в отпуске — не слабость, а инвестиция в собственное качество жизни.

«Не существует универсального ответа на вопрос: что выбрать — семью или работу. Важнее другое — научиться воспринимать их не как конкурентов, а как взаимодополняющие части вашей жизни. Карьера может дать ресурсы для семьи, а семья — силы для карьеры», — советует эксперт.

Самый мудрый выбор — не между «семьей» и «работой», а между устоявшимися стереотипами и собственными ценностями. И если слушать не только внешние ожидания, но и внутренний голос, то баланс обязательно найдется.

Читайте нас также:
#стиль жизни
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 161
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 103
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 169
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 213

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
Политика
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию 3
Динамика торгов внушает оптимизм. Иконка видео
Бизнес
Почему фондовые рынки Азии опережают США 10
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал?
Политика
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал? 12
Кадр: Telegram-канал ImpNavigator
Техно
Испытания китайских самолетов шестого поколения показали на видео 13
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 38
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
1
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 1 41
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
Политика
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию 3
Динамика торгов внушает оптимизм. Иконка видео
Бизнес
Почему фондовые рынки Азии опережают США 10
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал?
Политика
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал? 12

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео