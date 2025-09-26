Вторая жизнь кофейной гущи: 13 способов применения в быту

Пока мы наслаждаемся утренней чашечкой эспрессо или капучино, то же самое делают еще около трех миллиардов человек. За год в мире образуется свыше 23 миллионов тонн кофейных отходов. Выбрасывать их или дать вторую жизнь — выбирать вам. Мы собрали самые популярные варианты использования кофейной гущи.

В саду и огороде

Как удобрение для садовых растений

В кофейной гуще есть много полезных для почвы микроэлементов: калий, магний, азот, фосфор. За счет высокой кислотности она отлично подходит для подкормки ацидофитов — растений, которые любят кислую почву. К ним относятся: кустарники — азалия, роза и багульник, многолетники — примулы и папоротники, цветы — пионы и ландыши, а также некоторые ягодные культуры. Чтобы сделать удобрение, высушенную гущу заливают горячей водой и настаивают несколько часов. При изначально кислой почве в настой добавляют известь.

Как компост

Остатки кофе можно использовать в качестве составляющей компоста для выращивания картофеля, бобовых, моркови, редиса. Достаточно будет добавить 0,5 кг гущи в компостную яму.

Как альтернатива мульче

Обычно мульча — это дробленая кора деревьев. Она предотвращает пересыхание и перегрев почвы и защищает растения от сорняков. Вместо коры можно взять и кофейную гущу, перемешанную с соломой.

Как защита от вредителей

Кофейный аромат отпугивает насекомых-вредителей. Можно опрыскивать кустарники настоем из гущи, а сухим порошком засыпать муравьиные ходы вокруг растений. А чтобы отпугнуть насекомых дома, достаточно посыпать сухой гущей верхний слой земли в горшке.

Как подкормка для домашних растений

Комнатным растениям остатки отходов из турки или кофемашины тоже подойдут: гущу высушивают и прокаливают в духовке, а потом смешивают с почвой в пропорции одна-две столовые ложки на литр. Исключение — кактусы и суккуленты: они не дружат с кофе.

В помощь владельцам животных

Кошки и собаки — большие любители пометить территорию и порыть ямки на придомовых участках. Страдает от этого не только внешний вид сада, но и сами растения. Смешайте кофейную гущу с несколькими каплями апельсинового масла и разложите полученную смесь в излюбленных местах питомцев. Ростки будут в безопасности!

А еще кофе поможет приучить питомца к туалету: просто посыпьте сухой гущей те места в квартире, которые животное должно обходить стороной.

Для рукоделия

Высушенная кофейная гуща — отличный наполнитель для самодельных мягких игрушек антистресс. Она не только помогает им держать форму, но и приятно шуршит при нажатии. Также остатки кофе можно использовать при изготовлении домашнего мыла, ароматических свечей и даже при написании картин. А чтобы придать бумаге или открытке эффект старины, обмакните заготовку в разведенную с водой кофейную гущу и аккуратно протрите мягкой сухой тряпкой.

Для дома и кухни

Вместо ароматизатора

Аромат кофе хорош не только по утрам. Положите высушенную кофейную гущу в стеклянную вазу с самоцветами для ароматизации комнаты, в маленькие хлопковые мешочки (например, от украшений) или даже носочки — для шкафов, в пластиковые емкости — для холодильника и морозильной камеры. Чтобы убрать неприятные запахи из духовки, достаточно поставить туда чашу с остатками кофе на несколько часов. Неплоха гуща и как натуральный дезодорант для обуви: положите ее в носок и оставьте в кроссовках или туфлях на ночь.

Вместо соды — для мытья посуды

Нанесите на губку моющее средство и немного гущи, оставшейся от кофе мелкого помола: от въевшегося жира и пригоревших остатков пищи не останется и следа, а благодаря деликатным абразивным свойствам получится избежать царапин.

Вместо луковой шелухи — для окраски яиц

Сварите яйца в кофейной гуще, разведенной водой. Остудите и окуните их в смесь еще раз. А для получения красивой текстуры смочите ватный диск подсолнечным маслом, обмакните в гущу и натрите скорлупу.

Для ухода за собой

Скраб из кофейной гущи

Остатки кофе можно смешать с гелем для душа или использовать без дополнительных средств: нанесите на тело немного гущи и помассируйте рукой или щеткой. Такой скраб тонизирует кожу, делает ее упругой и мягко удаляет ороговевшие клетки. Усильте эффект, добавив в гущу несколько капель оливкового масла и морскую соль.

Маска от темных кругов под глазами

Кофеин входит в состав большинства косметических средств от отечности и кругов под глазами. Маску можно сделать и самостоятельно: добавьте в гущу немного воды и заверните полученную кашицу в бинт. Компресс приложите к коже под глазами, оставьте на 15–20 минут, а после умойтесь и нанесите увлажняющий крем.

Маска для волос (для брюнеток)

Кофейные остатки можно добавить в любимую маску для волос или сделать ее самостоятельно, смешав влажную гущу от кофе мелкого помола с несколькими каплями оливкового или кокосового масла. Нанесите смесь на корни волос и помассируйте кожу головы. После оставьте маску на волосах под шапочкой или теплым полотенцем, а через полчаса смойте водой. Но осторожно: пигменты кофе освежат цвет у брюнеток и шатенок, но нежелательны для светлых волос.