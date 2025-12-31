Baltijas balss logotype
Чем занять ребёнка в новогоднюю ночь: лучшие развлечения от малышей до подростков 0 106

Люблю!
Дата публикации: 31.12.2025
womanhit
Изображение к статье: Чем занять ребёнка в новогоднюю ночь: лучшие развлечения от малышей до подростков
ФОТО: Freepik

Новогодняя ночь — это волшебное время, полное ожидания чуда и семейного тепла. Чтобы праздник стал незабываемым и для самых маленьких, и для подростков, важно продумать, чем их занять. Мы собрали несколько интересных идей.

Для самых маленьких (до 3—4 лет)

В этом возрасте дети еще не полностью осознают масштаб праздника, но очень чутко реагируют на атмосферу. Главное — создать спокойную, но интересную обстановку.

  • Новогодние песенки и танцы — включите детские новогодние песни и танцуйте вместе. Простые движения, хлопки в ладоши — все это доставит радость малышу.

  • Чтение новогодних сказок — выберите короткие, яркие книжки с картинками про Деда Мороза, Снегурочку или зверят, которые готовятся к празднику.

  • «Волшебный» мешок Деда Мороза — подготовьте небольшой мешочек с несколькими новыми, безопасными игрушками или лакомствами. Пусть малыш «найдет» его, когда «придет» Дед Мороз.

  • Просмотр коротких новогодних мультфильмов — выберите добрые и нестрашные мультики с яркими персонажами.

Важно: не перегружайте малыша. Главное — чтобы он чувствовал себя в безопасности и был рядом с близкими. Постарайтесь придерживаться привычного режима сна, насколько это возможно.

Для дошкольников (4—6 лет)

В этом возрасте дети уже активно участвуют в празднике, верят в Деда Мороза и любят игры.

  • Новогодний квест — спрячьте небольшие подарки или сладости по дому и нарисуйте простые подсказки (картинки, символы), которые приведут ребенка к «сокровищам».

  • Изготовление новогодних открыток и поделок — пусть ребенок рисует, клеит, украшает открытки для бабушек, дедушек и друзей. Их можно потом отправить в конвертах на почте. Также можно предложить чаду слепить новогодних персонажей из пластилина, чтобы затем поставить их под елку. Это развивает мелкую моторику и творческие способности.

  • Новогодние загадки — подготовьте простые загадки про зиму, Новый год, елку, Деда Мороза.

  • Новогодний костюм — если ребенок хочет, пусть нарядится в любимого персонажа. Можно устроить небольшой «парад» костюмов.

  • Просмотр новогодних фильмов и мультиков — выбирайте более длинные и интересные истории, но следите за тем, чтобы они не были слишком страшными.

Важно: вовлекайте ребенка в подготовку к празднику. Пусть он чувствует себя частью волшебства.

Для младших школьников (7—10 лет)

Дети этого возраста уже более самостоятельны, любят активные игры и творческие задания.

  • Новогодний спектакль — придумайте вместе с ребенком небольшой сценарий, распределите роли и устройте домашний спектакль для всей семьи.

  • «Тайный Санта» — если в семье несколько детей, можно поиграть в «Тайного Санту» с небольшими подарками.

  • Новогодняя фотосессия — придумайте смешные позы, используйте новогодние аксессуары и сделайте забавные фотографии.

  • Конкурс талантов — пусть каждый член семьи покажет свой талант — споет, станцует, расскажет стихотворение, покажет фокус.

  • Просмотр новогодних фильмов — выбирайте семейные комедии или приключенческие фильмы с новогодней тематикой.

Важно: поощряйте инициативу ребенка. Дайте ему возможность проявить себя и почувствовать себя взрослым.

Для подростков (11+ лет)

В этом возрасте дети уже имеют свои интересы, но все еще ценят семейные традиции и возможность провести время вместе.

  • Новогодний квиз или викторина — создайте вопросы на разные темы: история Нового года, любимые фильмы, музыка, известные личности. Можно использовать онлайн-платформы или подготовить карточки.

  • Киномарафон с тематическими фильмами — выберите серию фильмов или сериалов с новогодней атмосферой, приготовьте попкорн и устройте уютный просмотр.

  • Настольные игры для компании — есть множество современных настольных игр, которые отлично подходят для подростков и взрослых — от стратегических до веселых и шумных.

  • Создание новогоднего видеоролика — подростки могут снять и смонтировать короткий фильм о празднике, семейных моментах или просто поздравительное видео для друзей и близких.

  • Онлайн-игры с друзьями — если подросток хочет провести время с друзьями, которые не могут быть рядом, можно организовать совместную игру в онлайн-формате.

Важно: учитывайте интересы подростка. Дайте ему свободу выбора и возможность проявить самостоятельность. Главное — создать атмосферу доверия и взаимопонимания, чтобы он чувствовал себя полноправным участником праздника.

Читайте нас также:
#новый год #Дед Мороз #дети и родители
Оставить комментарий

