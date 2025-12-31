Baltijas balss logotype
Необычное поведение: почему собаки кружатся перед тем, как лечь? 0 217

В мире животных
Дата публикации: 31.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Необычное поведение: почему собаки кружатся перед тем, как лечь?

Собаки — весьма активные существа. Они мгновенно реагируют на звуки, когда кто-то приходит, стремятся первыми «разобрать» покупки и постоянно путаются под ногами. Даже когда питомец решает лечь, он часто кружится вокруг себя. В чем же причина этого поведения?

 

Это интересное поведение собак унаследовано от их предков, которым приходилось «заправлять» свое место для сна. Несмотря на то что одомашненные собаки давно адаптировались к жизни с людьми и легко поддаются дрессировке, они сохранили некоторые инстинкты.

Как отмечает Лесли Ирвин, исследующий поведение животных, эта привычка была заложена в предках, чтобы обеспечить безопасность и создать «уютное место».

Волки всегда перемещались стаями и спали под открытым небом. Поэтому у них не было постоянного места для сна, где они могли бы чувствовать себя в безопасности. Обычно волки вытаптывали высокую траву и подлесок, чтобы создать укромное место для себя и своих щенков.

Что касается кругового движения, то оно связано с безопасностью и социальной иерархией. Во-первых, вытаптывание определенного участка помогает отпугнуть змей и насекомых. Во-вторых, в стае существует строгая социальная иерархия, и животное обозначает свое место, создавая вокруг себя круг.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
