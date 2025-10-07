Baltijas balss logotype
Дочь Дробязко и Ванагаса дебютировала на льду в девятимесячном возрасте 0 167

Люблю!
Дата публикации: 07.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Дочь Дробязко и Ванагаса дебютировала на льду в девятимесячном возрасте

Девятимесячная Николина впервые вышла на лёд вместе с родителями.

Известные фигуристы Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко удивили поклонников неожиданным моментом на льду. На арене, где проходит ледовое шоу «Аленький цветочек», пара представила зрителям трогательный эпизод с участием их девятимесячной дочери Николины.

Во время одного из выступлений Повилас появился на льду с малышкой на руках. Используя элемент поддержки, фигурист бережно поднял дочку на вытянутых руках, демонстрируя не только отточенную технику, но и нежность отца. В ответ публика одарила необычный номер аплодисментами и восторженными возгласами.

vanagas-.jpg

Фото: соцсети

Маргарита Дробязко засняла этот трогательный эпизод и поделилась видео в соцсетях. Под роликом она с юмором написала:

«Не пора ли наш прекрасный “Аленький цветочек” дополнить новым номером? Как-то обидно нам из-за бортика смотреть, как наш папа привозит подарки трём своим сценическим дочкам».

Николина, появившаяся на свет в ноябре 2024 года, стала первым ребёнком для супругов. Материнство в 52 года не стало препятствием для Маргариты: по её словам, беременность прошла легко, а восстановление после родов оказалось быстрым. Дробязко уже неоднократно вдохновляла других женщин своим примером и возвращением в отличную форму в рекордные сроки.

#знаменитости
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
