Известные фигуристы Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко удивили поклонников неожиданным моментом на льду. На арене, где проходит ледовое шоу «Аленький цветочек», пара представила зрителям трогательный эпизод с участием их девятимесячной дочери Николины.

Во время одного из выступлений Повилас появился на льду с малышкой на руках. Используя элемент поддержки, фигурист бережно поднял дочку на вытянутых руках, демонстрируя не только отточенную технику, но и нежность отца. В ответ публика одарила необычный номер аплодисментами и восторженными возгласами.

Фото: соцсети

Маргарита Дробязко засняла этот трогательный эпизод и поделилась видео в соцсетях. Под роликом она с юмором написала:

«Не пора ли наш прекрасный “Аленький цветочек” дополнить новым номером? Как-то обидно нам из-за бортика смотреть, как наш папа привозит подарки трём своим сценическим дочкам».

Николина, появившаяся на свет в ноябре 2024 года, стала первым ребёнком для супругов. Материнство в 52 года не стало препятствием для Маргариты: по её словам, беременность прошла легко, а восстановление после родов оказалось быстрым. Дробязко уже неоднократно вдохновляла других женщин своим примером и возвращением в отличную форму в рекордные сроки.